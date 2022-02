Rocío Carrasco une a toda su familia no mediática para mostrar la verdad de Rocío Jurado

La hija de Rocío Jurado busca los apoyos entre los Carrasco, los Jurado y los Mohedano para el especial "Licencia para hablar" de 'Montealto: Regreso a la casa'.

Rocío Carrasco prometió que no se iba a callar nunca más y lo está cumpliendo. La hija de Rocío Jurado, esta vez, no va a hablar solo ella, sino que lo va a hacer acompañada en el especial "Licencia para hablar" en una nueva entrega de 'Montealto'. Las revelaciones de los Jurado, los Mohedano y los Carrasco serán clave para demostrar que sí apoyan a Rocío Carrasco, que no le han soltado la mano y, muy importante, que no le han puesto en duda jamás.

El motivo de su viaje a Chipiona es pedir permiso a esta parte de la familia no mediática para exponer públicamente la verdad sobre Rocío Jurado en 'En el nombre de Rocío', título escogido para la segunda parte de su docuserie. Entre los familiares se encuentran Rocío y Ana, primas de Rocío Jurado que ya aparecieron en una conexión en directo en el plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'; Manolín Jurado y Antonia, tíos de Rocío Jurado; Antonio Jurado, primo de la cantante, y también Belén y María José, otra prima de Rocío Jurado. Todos ellos están muy de acuerdo en que por fin Rocío Carrasco cuente su versión después de más de veinte años de silencio y proteja el nombre de su madre, Rocío Jurado.