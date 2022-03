El refranero popular siembre ha dicho que las mentiras tienen las patas muy cortas y esto es lo que le habría ocurrido a Gloria Camila Ortega. La exsuperviviente se preocupó de negar hasta el final que en alguna ocasión hubiese llamado "La Chusa" a Ana María Aldón, la mujer de su padre. Sin embargo, su alegato habría dejado de tener sentido, pues Rocío Flores ha destapado la verdad.

Rocío Flores, Gloria Camila Ortega y Ana María Aldón

Era cierto. El mote "La Chusa" ha sido utilizado en el seno familiar, tal y como la propia Rocío Flores aseguró desde el plató de 'El programa de Ana Rosa' con serenidad en su actitud. "Lo único que te puedo decir sobre el tema de 'La Chusa' es que es un mote que se hace en 'Supervivientes 2020' a modo gracioso", sentenció ante las cuestiones de Miguel Ángel Nicolás.

"Realmente, ahí cada uno podíamos tener un mote porque éramos un cuadro; era para vernos", prosiguió relatando. De la misma forma, intentó que la situación no fuese a peor, desmarcando ese comentario de las supuestas malas intenciones que tendrían al pronunciarlo: "Por mucho que quieran decir algunas personas, ni tengo la poca educación ni la poca vergüenza de decirle a una persona en un tono despectivo 'La Chusa'", aseguró de manera tajante.

De la misma forma, aclaró que no se le habría ocurrido hacerlo y más teniendo en cuenta la mala situación que estaban pasando en el reality: "¡Muchísimo menos en las circunstancias en las que estábamos! Incluso conociendo a Ana María como la conocemos, si yo le llego a decir 'La Chusa' en tono despectivo, ¿creéis que Ana María no me hubiera parado los pies?", reiteró. Segundos después, aclaró que ella no sabía "quién se lo puso", aunque sonó un nombre desde "El club social": José Antonio Avilés.

Paz Padilla, la inspiración

Gloria Camila Ortega juraba y perjuraba que era completamente "falso" que se refiriese a la mujer de su padre en esos términos, aunque se ha demostrado lo contrario. La inspiración para ese curioso apodo es Paz Padilla y el desastrado personaje que interpreta en 'La que se avecina'. Según Flores, se le habría asignado este papel a Ana María durante el reality a consecuencia de su apariencia, similar a la del resto, así como las acciones que ponía en marcha desde los Cayos Cochinos.