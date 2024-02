Ana María Aldón vuelve a derrumbarse en 'GH Dúo 2': "Hasta yo misma me doy asco"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Desde la autonominación de Marc Florensa en 'GH Dúo 2', Ana María Aldón ha quedado señalada por el resto de habitantes de Guadalix, ya que creen que presionó a su compañero para que se pusiera en la palestra en su lugar. Finalmente, el jueves 1 de febrero, los espectadores del concurso decidieron expulsar al exrepresentante de la diseñadora y esta no pudo aguantar las lágrimas.

Raquel Abad y Ana María Aldón en 'GH Dúo: El debate'

El domingo 4 de febrero en ' GH Dúo: El debate ',, puesto que Ana María Aldón es una de las nominadas de la semana y, defensora de Marta López en plató. En su argumentación, ha defendido que ve que la colaboradora de ' Fiesta el reality.

Tras escuchar estas palabras, la diseñadora se ha derrumbado y ha compartido con la audiencia lo que estaba pasando por su cabeza: "También pienso lo mismo, que tengo que irme yo. La semana pasada yo no estuve disfrutando porque me sentía muy mal con la autonominación de Marc. De haber sabido la semana que me esperaba, no hubiese presionado a Marc para obligarle, porque al fin y al cabo, lo que hice fue obligarle".

Siente asco por ella misma

"Esta semana sí que la estoy disfrutando, hasta hoy, pero bueno, yo tengo bajones como todo el mundo. Aquí todo el mundo se queja, todo el mundo habla, todo el mundo da opiniones y yo hago lo mismo (...) Yo he tenido ganas de estar aquí hasta ahora mismo, pero viendo lo que están poniendo, lo que me están diciendo y cómo me estoy sintiendo, hasta yo misma me doy asco", ha expresado Ana María Aldón, la cual se enfrenta a la nominación contra Marta López, Ivana Icardi y Mayka Rivera.