'GH Dúo 2' alcanzó su cuarta gala semanal el jueves 1 de febrero, en Telecinco, con el concurso de Marc Florensa, Manuel González, Asraf Beno y Marta López en manos de la audiencia tras las últimas nominaciones. Un enfrentamiento a cuatro que concluyó con la expulsión definitiva de Florensa, a quien se sumó Efrén Reyero tras una votación express del público entre todos los concursantes.

Marc, Manuel, Marta y Asraf en la gala 4 de 'GH Dúo 2'

, momento que ambos celebraron con gritos de alegría y agradecimiento hacia el público., confesaba López, antes de fundirse en un cariñoso abrazo con Florensa, al quedar los dos solos en la palestra. Finalmente, fue el barcelonés quien resultó ser el tercer expulsado: "Estoy muy contenta por mí, quiero dar las gracias a toda la gente que me ha salvado, pero".

Mientras, Florensa se mostró "contento por Marta, lo está haciendo brutal", tras lo cual pudo ver la reacción del resto de concursantes a su expulsión. Entre ellos, Ana María Aldón se mostró especialmente afectada: "Me siento muy culpable porque lo obligué en cierto modo, se vio entre la espada y la pared. Me he sentido muy egoísta". "Acabo de ser expulsado y la víctima de que yo sea expulsado es ella, eso es lo que te digo que no me gusta", criticó el concursante expulsado, quien incluso afirmó estar "harto" de la que había sido su compañera en el concurso. "¡Joder, qué me acaban de echar a mí, tía!", estalló Florensa.

"No me quiero ir"

Como ya habían adelantado desde el programa, la cuarta gala tendría una segunda expulsión en la que, sin nominados, el público podría expulsar a cualquiera de los concursantes. Un cambio que los habitantes de la casa descubrieron en directo y que el programa les ofreció evitar: si todos coincidían en expulsar a uno de ellos, sin excepción, no habría votación express. No obstante, siempre hubo al menos un concursante en desacuerdo, por lo que todos ellos quedaron en manos de los espectadores.

Una vez cerrada la votación, Marta Flich fue anunciando la salvación de los distintos concursantes, uno por uno, hasta dejar en la cuerda floja a Aldón, López y Reyero. "No me quiero ir, pero si se quedan ellas dos, fuera tengo una vida maravillosa", confesó el tercero, antes de conocer su expulsión. El madrileño pudo entonces despedirse a solas con López, su compañera de concurso, con un cariñoso abrazo y la promesa de que "hablaremos" una vez estuvieran fuera del reality.