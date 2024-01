Por Daniel Parra |

En la gala del pasado jueves 25 de enero de 'GH Dúo', los espectadores fueron testigos del robo de los dulces de la suite por parte de Manuel González y Lucía Sánchez, que fueron perseguidos sin éxito por Ana María Aldón. El vídeo del "atraco" provocó las risas de los concursantes durante el programa, pero se enfrentaron a una dura sanción impuesta por Marta Flich: la suite quedó clausurada. Tres días después, la organización abrió de nuevo las puertas de la habitación, pero no ha tardado demasiado en volver a haber castigo para los concursantes del reality.

Ion Aramendi y los concursantes de 'GH Dúo'

. Sin embargo, una persona ha sido la señalada por no colaborar. Ion Aramendi enseñó el pasado martes 30 de enero un nuevo vídeo a los concursantes en el que se mostró cómo: "Cuando han cogido todas las cosas de toda la casa, luego he ido corriendo a mirar si seguía ahí"., se excusó la madre de Adara Molinero en el confesionario.

Cuando el presentador nombró a Beno como "cómplice absoluto", Rodríguez le exculpó: "Eso no lo voy a permitir, Asraf no es cómplice de nada. Fui yo, que no fui capaz de devolver esas dos onzas, pensé que no tendría importancia...". "No nos gusta que nos engañen, y mucho menos si se produce en menos de 48 horas. El Derecho Romano es la base de la Justicia, y esta noche 'GH Dúo' dicta sentencia: se clausura la suite de nuevo", anunció Aramendi.

"Ya me estás dejando de hacer gracia"

La decisión no gustó a Keroseno ni a Ivana Icardi, que forman la pareja inmune. "La tontería de dos oncitas por hacerte la graciosa", le dijo Keroseno. "Pero ya me estás dejando de hacer gracia cuando, encima, vienes a la habitación, estamos ahí horas y horas hablando, y encima nos haces la tontería de, por dos onzas de chocolate, nos cierren la habitación. Pues ya no me hace gracia", sentenció. Rodríguez les pidió disculpas: "Tengo que pediros perdón". "Pero es que con ese perdón no recuperamos la habitación", respondió Icardi.