La cuarta gala de 'GH Dúo 2' concluyó con una doble expulsión protagonizada por Marc Florensa y Efrén Reyero. Además, el programa comunicó a los concursantes el inicio de su etapa en solitario, tras lo cual vivieron unas nominaciones individuales que, por un giro de la organización, dejaron en peligro a Ivana Icardi, Ana María Aldón, Marta López y Mayka Rivera.

El reparto de puntos en las nominaciones de la gala 4 de 'GH Dúo 2'

, comunicó Marta Flich , en un momento de la gala, tras la expulsión de Florensa, la primera de la noche. La presentadora desveló a los concursantes entonces la segunda expulsión, que dejó fuera a Reyero, tras lo cual el resto de concursantes. Un reparto de puntos que, además, levantó ampollas entre los habitantes de Guadalix de la Sierra, puesto que se celebraron a la cara.

Como era de esperar, los conflictos con Keroseno e Icardi y su distanciamiento con respecto a la mayoría de los compañeros pasaron factura a la hasta entonces pareja. De hecho, Asraf Beno y Aldón fueron los únicos el único que no dieron ni un solo punto a uno de los dos, por lo que ambos concursantes terminaron encabezando la lista de nominados con un total de once puntos cada uno. Tan solo un punto por debajo quedaba Rivera, al librarse solo de los puntos de Manuel González, Elena Rodríguez, Lucía Sánchez y López. Más lejos quedaba por su parte Aldón, con siete puntos que la llevaban a vivir su primera nominación de la edición.

No obstante, la lista de nominados no era definitiva, puesto que enseguida Flich llamó al confesionario a Keroseno e Icardi para comunicarles que, al haber sido las últimas inmunes, "vais a disfrutar de un privilegio, tenéis el poder del intercambio". Lejos de dejar la lista como estaba, como ha pasado en otras ocasiones, ambos concursantes decidieron mojarse y, tras debatir un rato, acordaron en secreto salvar a Keroseno para poner a López en su lugar. "No sabemos qué va a pasar, pero yo me la sigo jugando por ti", aseguró Icardi, con una firmeza que convenció a su compañero, que se libraba así por segunda vez consecutiva de la nominación.