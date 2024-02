Por Beatriz Prieto |

La segunda edición de 'GH Dúo' sumó una nueva cita con Ion Aramendi la noche del martes 6 de febrero, en la que el programa confirmó la salvación de Marta López al tener el porcentaje más bajo para la expulsión. Antes de eso, el programa reunió a la zamorana con Ana María Aldón, a raíz de las disputas que habían mantenido en la casa, momento en el que también aprovecharon para emitir tanto la dura curva de la vida de López, como la de Aldón, quien llegó a confesar que había deseado acabar con su vida con solo trece años de edad.

Ana María Aldón, emocionada al repasar la curva de su vida en 'GH Dúo 2'

, relató la concursante, sobre su infancia. "Era vivir con miedo, vivir con la incertidumbre de cómo vendrá porquey eso agravaba todavía más esa dureza de padre, nada cariñoso", recordó Aldón, para quien la llegada a casa de su padre le traía recuerdos "debajo de la cama, con mi hermano, los dos abrazados"., compartió la gaditana, quien tuvo que estar por ello "seis meses en tratamiento".

"Rápidamente me enamoro de una persona con la que deseaba salir de mi casa, era como una barra de hierro ardiendo a la que me tenía que agarrar, y a los tres meses me quedo embarazada de mi hija Gema, a los diecisiete años", relató Aldón, antes de compartir que, por entonces, "sentí el repudio de mucha gente y cuando la niña tiene 40 días, ocurre un episodio de violencia y tuve que volver atrás, a casa, con mi padre". Fue entonces cuando, tras abordar brevemente una relación que rompió de mutuo acuerdo, Aldón mencionó a su exmarido, José Ortega Cano.

"Estoy muy feliz"

"Tampoco fui muy consciente de la repercusión", reconoció la gaditana, al hablar de los inicios de su relación con el torero, lo que no quitó que fuera "muy duro escuchar todas las tardes barbaridades". De hecho, Aldón reconoció que tuvo el deseo de acabar con su vida mientras conducía, cuando se empezó a cuestionar la paternidad de su hijo menor: "Sé que él no tuvo ninguna duda. Si él lo tiene claro, ¿los demás quiénes son?". Asimismo, la concursante evitó dar detalles de la dura época que vivió tras el accidente de tráfico mortal por el que Ortega fue condenado.

Ana María también nos cuenta su dura infancia en la curva de la vida#GHDúoUltraMartes pic.twitter.com/aTFTxLjJ6X — Gran Hermano (@ghoficial) February 7, 2024

"Fue una locura. Me vi de nuevo con un hijo en brazos y sola", rememoró la gaditana, quien "caí de nuevo en depresión" antes de decidir separarse del diestro. "Yo me sentía poca cosa. Otra persona que estuvo en su vida se quedó ahí y por todos es sabido lo de 'La mujer de mi vida'", relató Aldón, en una indirecta sobre Rocío Jurado, para después defender que "yo tenía el derecho de tener el hombre de mi vida que me valorase a mí, sin mirar el pasado". "En estos últimos meses he encontrado a una persona que me ha devuelto la vida y estoy muy feliz", concluyó la gaditana, optimista