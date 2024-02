Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A pesar de que Manuel González y Lucía Sánchez llegaron a la segunda edición de 'GH Dúo' sin tener una buena relación, los dos se han estado apoyando el uno en el otro durante las primera semanas de concurso. Sin embargo, la expareja no está atravesando su mejor momento en la casa de Guadalix, puesto que ella cree que él la ha estado utilizando en el reality de Telecinco.

Manuel González y Lucía Sánchez en 'GH Dúo 2'

Tras producirse una discusión entre los dos exparticipantes de ' La isla de las tentaciones ', Ivana Icardi , ya que, a diferencia de lo que pasa con ella, cree que su compañero no se atreve a reírse de Lucía Sánchez cuando tienen alguna pelea:, ha rebatido el concursante del programa de Mediaset España.

"¡No seas manipulador! Pero aquí no te ríes porque te tienes que hacer el buen hombre", ha continuado la argentina. Después de escuchar las palabras de la participante, Manuel González ha afirmado que sí que le estaba entrando la risa, pero no por su expareja: "¿Sabes de quién me río ahora? De ti". En esta pelea, también ha querido entrar en juego Mayka Rivera: "¿Aprovecháis que se pelean para meter cizaña?".

Ivana Icardi no va a dejar que la pisoteen

En ese momento, la argentina le ha recriminado a la murciana que se ha metido en la discusión para que la salven, debido a que se encuentra en la palestra de nominados. "Eres una sinvergüenza que falta el respeto", ha terminado asegurando Manuel González mientras abandonaba el baño. Una vez en el confesionario, Ivana Icardi ha indicado que no va a permitir que nadie la pisotee en su estancia en la casa de Guadalix. Por su parte, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha afirmado que su compañera solo sabe insultar: "Se ha aprendido oxidado, manipulador, payasín y chulito".