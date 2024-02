Por Beatriz Prieto |

'GH Dúo 2' celebró una nueva cita de martes con Ion Aramendi, el 6 de febrero, con Mayka Rivera, Ana María Aldón, Ivana Icardi y Marta López en manos de la audiencia tras las nominaciones del pasado jueves. El programa concluyó su emisión confirmando la salvación de la zamorana que, poco antes, había desatado más de un llanto, incluso el suyo propio, al ver cómo hablaba por primera vez en televisión de los malos tratos que había sufrido.

Marta López, rota al revivir su curva de la vida en 'GH Dúo 2'

"Llevo 23 años en la tele y nadie sabe cuál es mi vida, todo el mundo se cree que he sido una niña pija.", arrancaba López. Tras hablar de su unida familia, la zamorana procedió a abordar uno de los episodios más oscuros de su niñez: ". Vamos a decir que no se portó muy bien conmigo, me voy a ahorrar muchas cosas para no herir la sensibilidad de nadie"., confesó la concursante, antes de recordar su primer noviazgo.

"Nos fuimos a Tenerife, mi primera relación eran maltratos continuamente, de pegarme palizas. Hasta que un día el de seguridad del hotel me encontró debajo de un baño con la cara llena de sangre", relató López, a quien por entonces le "daba vergüenza decirlo" e incluso llegó a pensar que "él me quería mucho y por eso hacía esas cosas". "Me fui de Tenerife huyendo de él, me vine a Madrid destrozada, pasé un año y pico fatal, me apunté al casting de 'Gran Hermano' y aquí estoy 23 años después, que ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida", compartió la zamorana.

"Experimenté maltrato psicológico"

"La televisión me ha hecho entender que las personas que han pasado maltratos, abusos, no tenemos que avergonzarnos", aseguraba López, antes de señalar que no estaba llorando al compartir sus vivencias porque "ya lo ha llorado todo". No obstante, la zamorana sí estuvo llorando durante la emisión de todo el vídeo, en el que también contó como, tras el nacimiento de sus hijos, "no podía encender ni la calefacción" al no tener ingresos suficientes. "También, durante esta etapa de mi vida, experimenté un maltrato psicológico. Pero un machaque... no sabéis hasta qué nivel", manifestó López.

En la casa se han emocionado con la curva de la vida de @MartaLopezTV #GHDúoUltraMartes pic.twitter.com/1mVJVOUB4Y — Gran Hermano (@ghoficial) February 7, 2024

La concursante, de hecho, reconoció que "me da tanta rabia no haberme dado cuenta de todo esto antes y no haberle puesto nombre", aunque "si me pasa esto ahora, esto no se queda aquí". Una dura curva de la vida en la que López también habló de la dura enfermedad y posterior muerte de su padre y que dejó hundida a la zamorana. "Solo se conoce la Marta dura y cuando me dijeron de hacer esto, a partir de este año que pasó algo muy grave, me siento libre de culpa y, lo que me ha avergonzado toda la vida, he decidido compartirlo", confesaba López en directo, donde dejó claro que "quiero transmitir que, aunque me hayan pasado cosas horribles, he podido tener una vida normal".