Al fin ha llegado el turno de que Ana María Aldón responda. Después de que Kiko Jiménez enviara un polémico mensaje de contenido desconocido, muchos interpretaron por sus pistas que se trataba de la famosa prueba de paternidad al hijo de Aldón y José Ortega Cano. Esta prueba habría sido, supuestamente, realizada por una sobrina de Ortega que trabaja en un laboratorio, con el consentimiento de este. Ortega Cano entró en directo en 'Ya es verano' para denunciar las presuntas falsedades de su exyerno, a pesar de no saber lo que se dice en el mensaje, y amenazó con mandar a la cárcel a Jiménez.

Ana María Aldón con Verónica Dulanto en 'Ya es verano'

Aldón ha declarado, sentada en 'Ya es verano',: "Tengo miedo de lo que me puedo encontrar. Para seguir con la cabeza estable, he pensado que, cuando yo vea al especialista, se lo comentaré y a ver si él me ve preparada.". A pesar de esto, ha comentado sus opciones con respecto a las distintas hipótesis, dejando claro que las dudas son completamente infundadas para ella:, lanzó.

Asimismo, la diseñadora ponía el foco sobre Kiko Jiménez, preguntándose si él participó de lo sucedido, en caso de que hubiera estado presente. "Da a entender que es algo muy gordo y que está relacionado con algo que a mí, en su día, me afectó muchísimo. Si es cierto, es muy grave lo que da a entender. Y si no es cierto, también es grave que lo vaya diciendo" sentenció, dejando claro que la presunta confabulación de los Ortega es una posibilidad muy real para ella y que Jiménez "no tiene necesidad de inventarse algo".

Si le han puesto la mano encima a mi hijo...

Llegó más lejos en su hipótesis, amenazando por anticipado con las acciones que llevaría a cabo de ser cierto el complot: "Si eso se llevó a cabo, espero que se hayan quedado tranquilos. Eso no se puede hacer, pero lo que tampoco se puede es vivir en una casa donde se hiciera eso. Si descubro que alguien le ha puesto una mano encima a mi hijo para quitarle un cabello, o le ha metido un bastoncillo en la boca, tomaré todas las medidas", afirmó de manera contundente, frase que también completó con un "no me quiero creer que eso haya ocurrido, pero, si ha ocurrido, corto cabezas".

Sobre la actitud de Ortega, su mujer pareció no estar muy satisfecha. Criticó que no la hubiera defendido en ningún momento en su llamada al programa, sino que se limitara a negar las insinuaciones: "También hay que defender el honor de la mujer que tienes a tu lado", dijo entre aplausos. Sin embargo, no necesita de su defensa, ya que añadió: "Ya me defiendo yo, aprendí a hacerlo". Ortega Cano comentó también que esperaba que su mujer fuera tan transparente como él, a lo que Aldón fue tajante: "Yo soy igual de transparente que tú, pero voy hasta donde puedo para no destruir a nadie".