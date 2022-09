El impulso definitivo de Ana María Aldón: "Voy a hablar y nadie sabe lo que voy a decir"

Cuando parecía que Ana María Aldón podría contar con un tiempo de tranquilidad, después de "firmar la paz" con su marido a través de una llamada en directo en 'Ya es verano', viejas tensiones han renacido. A consecuencia del enfado de Kiko Jiménez con su ex Gloria Camila, el colaborador ha enviado una información sensible a Aldón, y esta ha confirmado que contestará a esta bomba el domingo en su programa.

Ana María Aldón en 'Ya es verano'

El arranque de esta historia comienza con ' Pesadilla en El Paraíso ': Gloria Camilay su primo defendió su testimonio en plató. Jiménez, por su parte, estalló en ' Sálvame ' contra la familia Ortega, y

El contenido de este mensaje, indicó Jiménez, implica a una sobrina de José Ortega Cano que trabaja en un laboratorio. En aquel momento habrían estado presentes Gloria Camila, el propio Kiko Jiménez, Ortega Cano y Carmen Ortega. La supuesta conversación podría confirmar las discutidas sospechas en torno a la paternidad del hijo de Aldón, y una posible conformidad del torero con la realización de una prueba de paternidad.

La respuesta de Ana María Aldón

Preguntada por Chance en un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, aseguró que el domingo zanjaría las dudas en 'Ya es verano'. "Tengo ganas de responder", sentenció. "No sabe nadie lo que voy a hablar", respondió cuando se le preguntó si su entorno estaba al tanto de lo que pensaba decir. Una respuesta que no estaría demasiado planificada: "No he tenido mucho tiempo para pensar porque cada vez me entero de cosas más...", explicó, sin terminar la frase.