Ana Mena busca representar a Italia en Eurovisión 2022 con su participación en San Remo

Ya es oficial. Ana Mena participará en la 72ª edición del Festival de la Canción de San Remo. Así lo anunció el director artístico del certamen, Amadeus, en el telediario de RAI. Esta no es la primera vez que la actriz y cantante española se sube al escenario de esta ciudad, ya en 2020, la artista actuó como invitada junto al cantante Riki, con quien interpretó el tema "L'Edera".

Ana Mena cantando sobre el escenario

"¡No me lo creo! ¡Estoy soñando! Espero estar a la altura, porque esta también es la manera de agradecer a todas las personas que me apoyan y que me hacen sentir, incluso en Italia, como si estuviera en casa", escribió la malagueña en su cuenta de Twitter. Así, agradecía el apoyo que sus fans italianos le brindan diariamente, y es que Mena está más que acostumbrada a cosechar éxitos en esta nación tras haber triunfado con las versiones italianas de "Se iluminaba", "Un beso de improviso" o "A un paso de la luna".

Ana Mena se subirá al escenario entre los días 1 y 5 de febrero de 2022, fechas en las que se celebra el festival. La artista no estará sola, junto a ella actuarán también figuras eurovisivas como Mahmood, ganador del San Remo 2019 y subcampeón de Eurovisión ese mismo año; Fabrizio Moro, quien también actuó en el festival eurovisivo de 2018 con su tema "Non mi avete fatto niente"; o la cantante Emma, quien presentó su single "La mia Citta".

Participantes de San Remo 2022

- Achille Lauro

- Aka7even

- Ana Mena

- Dargen D'Amico

- Donatella Rettore con Dittonellapiaga

- Elisa

- Emma

- Fabrizio Moro

- Gianni Morando

- Giovanni Truppi

- Giusy Ferreri

- Highsnob + Hu

- Irama

- Iva Zanicchi

- La Rappresentante di Lista

- Le Vibrazioni

- Mahmood y Blanco

- Massimo Ranieri

- Michele Bravi

- Noemi

- Rkomi

- Sangiovanni

No representará a España en Eurovisión, pero podría hacerlo con Italia

Ana Mena participa en San Remo después de la polémica que tuvo aquí en España con el Benidorm Fest. Después de que la artista compartiera en sus redes sociales imágenes de iconos eurovisivos españoles, los eurofans pensaron que podría haber presentado su candidatura para ser la representante nacional de este año.

"Nunca dije que iba a ir al Benidorm Fest, mi intención era dar pistas de mi nuevo single", mencionó en una entrevista para FormulaTV, zanjando los rumores. Lo cierto es que el ganador de San Remo sí representará a Italia en esta edición de Eurovisión, por lo que Ana Mena es una de las candidatas para defender al país