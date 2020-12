Ana Obregón comparte lo que espera de las Campanadas: "Dejar el luto, las lágrimas y que se vea esperanza"

La tarde del viernes 18 de diciembre, Televisión Española presentó en rueda de prensa su programación navideña, con Anne Igartiburu al frente. Una ocasión en la que estuvieron presentes los distintos protagonistas de los formatos que se emitirán en la recta final del 2020, entre ellos, Ana Obregón, encargada de presentar las Campanadas con Igartiburu para despedir el 2020, un año especialmente complicado para ella a raíz de la muerte de su hijo, Álex Lequio, a mediados de mayo.

Ana Obregón y Anne Igartiburu hablan de las Campanadas 2020-2021

Al llegar a la rueda de prensa, Obregón recordó "el año que di por primera vez las Campanadas": en 1994, junto "con el maestro Joaquín Prat". La presentadora se mostró con la mascarilla, nada convencida en un principio sobre la idea de quitársela, a pesar de la distancia de seguridad. "Esta Nochebuena voy a cenar con mis padres y este año no puedo soportar más pérdidas", reconocía Ana, antes de retirarse finalmente la mascarilla para hablar de las Campanadas 2020-2021 que presentará junto a Anne Igartiburu y que calificó de "una noche emocionante". "He tenido grandes maestros dando las Campanadas: primero, Joaquín Prat, al que le mando un beso; el segundo, nuestro querido Ramonchu y otra gran maestra de ceremonias que eres tú. Es un honor hacerlo contigo", dedicó la invitada, dirigiéndose a Igartiburu.

"Estarás en casa, estarás arropada", aseguró la aludida, antes de hacer referencia a la fortaleza de su compañera. "No soy fuerte. He tenido que ser fuerte cuando he tenido que estar con mi hijo, luchando contra la enfermedad. Pero ahora, tengo que ser vulnerable y me tengo que transformar", confesó Obregón. La presentadora señaló que "ha sido un año muy difícil para España, se han perdido muchos seres queridos por la pandemia, por el cáncer, por enfermedades...". "Creo que es esa transformación del sufrimiento en amor. Y eso es lo único que espero dar", confesó Ana, tras lo cual matizó que "no es ejemplo ni es nada, porque no tiene ningún valor ponerse a dar las Campanadas".

"Se va a identificar mucha gente conmigo"

"Espero dejar el luto, dejar las lágrimas y que la gente vea esa esperanza que es difícil encontrar en estos momentos", deseó Obregón, quien hizo referencia al lema de Televisión Española, "Renovar la ilusión", para estas navidades. "La ilusión hay veces que, o la renuevas, o te vas", confesó la presentadora, un tanto emocionada. "Eres un referente para nosotros, siempre lo has sido. No hace falta que te lo diga. Este va a ser un homenaje nuestro para ti y una entrega tuya que agradecemos de corazón", manifestó Igartiburu, antes de que su compañera reconociera que "quiero estar ahí. Se va a identificar mucha gente conmigo. Yo, que era la alegría de la huerta, voy a ser el amor que va a salir". Además, Ana se lanzó a comentar también el vestido que luciría en las Campanadas, dado que "hay que frivolizar un poco". "Yo sigo de luto, pero no va a ser negro. Va a ser un luto en otras culturas", adelantó la madrileña, que señaló la ocasión como "un homenaje a todas las mujeres de España".