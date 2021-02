Ana Rosa carga una vez más contra Fernando Simón: "¿Es el único que no sabe cuándo es Semana Santa?"

El pasado 31 de enero, Reyes Maroto, ministra de Industria, afirmó en una entrevista para Onda Cero que el Gobierno prevé que para Semana Santa ya se podrán realizar viajes nacionales. No obstante, en la rueda de prensa sobre la situación epidemiológica del 2 de febrero, Fernando Simón no se ha mostrado tan optimista como la ministra, realizando unas declaraciones de las que Ana Rosa Quintana no ha dudado en opinar en su programa.

Ana Rosa Quintana carga contra Fernando Simón

"No sé cómo estaremos en ese momento, no sé cómo estarán las diferentes comunidades que no evolucionan todas exactamente igual. No voy a contradecir a la ministra porque no sé cómo estamos y no sé cuando es Semana Santa", dijo Simón. Ante esas palabras, Quintana se ha mostrado sorprendida y crítica con el técnico epidemiológico.

"¿Es el único que no sabe cuándo es Semana Santa?" decía con ironía la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. Además, ha tildado de "falsas esperanzas" las palabras pronunciadas por Reyes Maroto: "Lo de la Semana Santa ni en el mayor de los sueños". Unas duras declaraciones con las que Ana Rosa ha querido mostrar su desacuerdo una vez más ante la gestión de la pandemia por parte del Gobierno.

"Esto es un mantra de solo dar noticias positivas"

Tras las críticas a Fernando Simón, Ana Rosa se ha mostrado muy disconforme ante los últimos mensajes que se están dando por parte de las instituciones gubernamentales. "Esto es un mantra de 'solo damos noticias positivas'. Solo hablan en clave de 'Re', de resiliencia, de reapertura, de recuperación..." comentaba la presentadora. Además ha añadido que el presidente se encuentra en "campaña electoral permanente", argumentando que las noticias que ofrecen a la población solamente miran al futuro cuando nos encontramos "en el peor momento de la tercera ola".

Quintana también ha aprovechado para criticar el acto de inauguración del nuevo tramo de AVE en la Comunidad Valenciana con Pedro Sánchez presente. "En España estamos inaugurando un AVE cuando no existe la movilidad en toda España y cuando hay unas pautas de Gobierno en la Comunidad Valenciana que dicen que no se inaugura ni se ponen placas. Ya cuando el mismo Gobierno es el que lo ha promocionado, es un disparate", sentenciaba Ana Rosa.