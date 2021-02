Ana Rosa Quintana sufre la pérdida de una gran amiga: "No he podido ir a abrazar a su familia"

'El programa de Ana Rosa' ha empezado el mes de febrero con una terrible noticia. Ana Rosa Quintana recordó que se había cumplido un año del primer contagio por Covid-19 en España, que desde entonces se fue expandiendo hasta llegar a los altos números de casos y fallecimientos que hay actualmente. Muchas familias están pasando por momentos realmente duros tras perder a sus seres queridos y no poder estar con ellos, algo que la propia presentadora vivió en sus propias carnes durante este fin de semana: "He recibido más de cuatro terribles noticias. Te daba miedo coger el teléfono", afirmó la periodista.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

"He perdido una amiga, un faro de inspiración, empresaria, madre, luchadora... De esas mujeres que dices: 'Quiero ser como ella'. Valiente, siempre con una sonrisa y con una palabra de optimismo en cualquier circunstancia ", comenzó Ana Rosa Quintana, dedicando unas bonitas palabras a Chelo Palacios, copropietaria de la bodega familiar Palacios Remondo y del hotel que lleva su apellido. "Era mucho más que una amiga. Y, como 83.000 españoles, no he podido ir a velarla ni a abrazar a su familia", lamentó la periodista.

La presentadora quiso hacer hincapié en cómo las personas siguen quebrantando las restricciones impuestas por el Gobierno para evitar los contagios por Covid-19, a pesar de los datos que se muestran día a día con el incremento de casos: "Sigo viendo que hay fiestas clandestinas, gente que no se ha enterado que estamos en peligro, que esta pandemia no respeta a nadie, que está acabando con generaciones enteras, que con su esfuerzo y sacrificio nos han llevado a una vida de progreso y bienestar, que nunca antes habíamos tenido", concluyó la periodista para continuar con el programa.

Ana Rosa se enfada con Reyes Maroto

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto indicó que se podría viajar durante las vacaciones de Semana Santa, unas declaraciones en mitad de la tercera ola de contagios que indignaron a Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' el 1 de febrero: "El otro día la ministra de Turismo dijo que posiblemente vamos a estar viajando en Semana Santa... Es espectacular".

Eduardo Inda quiso defender a Maroto afirmando que se trataba de un mensaje optimista y que "tampoco la criminalizaría por eso". Sin embargo, la periodista no estuvo nada de acuerdo con el colaborador del espacio: "No la criminalizo, pero muchas veces estamos creando unas expectativas que no se cumplen y eso a la gente le produce más angustia", estalló la presentadora.