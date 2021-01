Ana Rosa Quintana pide que se vacune al Rey antes que al resto de la población: "Es necesario"

Durante la mañana del 25 de enero, los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa comentaban la actualidad en referencia a la pandemia de coronavirus. Uno de los temas principales fue el caso de decenas de políticos que han hecho uso de su poder institucional para vacunarse antes de lo debido. Un hecho controvertido sobre el que Ana Rosa Quintana ha ofrecido su opinión, que no ha dejado indiferente a nadie.

Ana Rosa Quintana pide que se vacune al Rey

"¿No os parece que hay diversos cargos que deberían ser vacunados antes que el resto de la población?", mencionaba Quintana ante el asombro de algunos de sus colaboradores. La presentadora hizo referencia a que era necesario que los principales "líderes" y puestos de poder del país estuvieran en buenas condiciones de salud. También hizo hincapié en que no defendía a los alcaldes que habían hecho uso de su poder para "colarse", pero insistió en que "otros cargos deberían poder vacunarse".

"Se debería vacunar al Rey", afirmaba Quintana. Una de sus colaboradores, sorprendida, mencionaba que el Rey y los políticos que se habían vacunado no formaban parte de grupos de riesgo, por lo que no entraban en el protocolo de actuación. "Igual el protocolo está mal y hay que cambiarlo", decía la presentadora. "No digo que se vacune a todos los políticos, pero sí al Rey, al presidente, y a un grupo de cinco o diez más", finalizaba.

"Que me lleven al Zendal"

Ana Rosa Quintana también dedicó parte del programa a defender el Hospital Isabel Zendal construido por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y cuyo funcionamiento ha sido criticado por diversos sectores sanitarios. "Es una vergüenza que se siga criticando el Zendal", mencionaba. Tendrá problemas, claro, acaba de ser construido. Un día no funcionará un baño, otro día se atascará una tubería... Pero es alucinante que se critique. Es más, si yo me pongo mala, que me lleven al Zendal".