Ana Rosa Quintana pone en duda el puesto de Fernando Simón: "No sé cuánto le queda"

Una mañana más, 'El programa de Ana Rosa' informó de los últimos datos actualizados por el Ministerio de Sanidad sobre los contagios y fallecimientos provocados por el covid-19: más de treinta y seis mil casos nuevos, la incidencia acumulada disparada y una cifra de fallecidos próxima a los seiscientos. Ana Rosa Quintana recordó que era "el máximo de fallecimientos notificados en un día desde abril, que fue el peor momento de la primera ola".

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Teniendo en cuenta esto, la presentadora señaló las palabras de Fernando Simón, quien aseguró que lo peor de la tercera ola estaba pasando, algo con lo que Quintaba estuvo en total desacuerdo. "Dice Simón que estamos en el pico de la pandemia, pero los datos no dicen que lo hayamos pasado. ¿Que llegará el pico? Espero que llegue porque si no estamos todos muertos", afirmó la conductora del espacio del matinal.

"Todavía está ahí", mencionó uno de los tertulianos, pero la periodista no se lo pensó dos veces y puso en duda el puesto de Simón: "Bueno, no sé cuánto le queda", aprovechó para lanzar un dardo. Los colaboradores del espacio comenzaron a debatir sobre las palabras que mencionó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "Para empezar a bajar tiene que dejar de subir y es que de momento estamos todavía subiendo", señaló justo después visiblemente asombrada.

"Ya sabes que no le hacemos caso"

Javier Ruiz, tertuliano en 'El programa de Ana Rosa', se unió al discurso de Ana Rosa Quintana: "No comparto el diagnóstico de Fernando Simón", aseguró el periodista. "Bueno, ya sabes que no le hacemos caso", añadió la presentadora, mientras que Ruiz explicó que aunque es legitima la lectura del experto, no termina de verla correcta: "Ha bajado la velocidad de contagio, pero el problema es la base. Tienes tantísima gente contagiada ahora mismo que aunque la velocidad vaya bajando, el número de contagios cada vez es mayor y el sistema sanitario se te colapsa". La presentadora concluyó lanzando un consejo al aire: "Con todo cerrado, con la gente teletrabajando y tomando las medidas, tiene que bajar".