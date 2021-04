El pasado viernes 16 de abril, Ana Rosa Quintana abandonaba su programa para recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. La presentadora abría 'El programa de Ana Rosa' abogando por la seguridad de las vacunas y, con el objetivo de mandar un mensaje tranquilizador a la población, retransmitía en directo las imágenes de su pinchazo.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

El lunes 19, Quintana estaba de vuelta en el formato y revelaba cómo habían sido las horas posteriores a ser vacunada. Ana Terradillos le preguntaba si había sufrido una reacción adversa, a lo que la conductora aseguraba que no: "De verdad, nada. Pero es que ni décimas, ni escalofrío ni el brazo", contaba, negando también que hubiera tenido que tomar medicación.

"Yo creo que hay gente que sí le han dado unas decimillas, pero todo el mundo dice: 'bueno, me ha durado 24 horas'. Pero es que yo ni eso. Una suerte", comentaba Ana Rosa Quintana, mientras que los colaboradores aseguraban en tono de broma que "bicho malo nunca muere". No obstante, sí aseguraba que le había dado mucha pena ver el Wanda Metropolitano vacío, lo que se debía, tal y como le habían comentado, a la escasez de vacunas.

Así fue la vacunación en directo

Una vez vacunada, Ana Rosa Quintaba aseguraba no haberse enterado ni del pinchazo, algo que duró unos pocos segundos. Además, lanzó un mensaje de seguridad hacia AstraZeneca: "No hay derecho que no haya vacunas y que estén diciendo que si esta sí o esta no... Es que todas las vacunas son seguras", afirmaba, dejando claro que todas han pasado por la Agencia Europea del Medicamento.