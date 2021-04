Ana Rosa Quintana ha aprovechado un espacio de 'El programa de Ana Rosa' para cargar contra Podemos, Pablo Iglesias y su nuevo nuevo vídeo electoral, en el que señala a la prensa. Concretamente, a cinco han sido los nombres que se han puesto sobre la mesa, de los cuales, tres son trabajadores del matinal de Telecinco, como ella misma ha señalado. En su discurso, la periodista asegura que se está haciendo una persecución a la prensa que no se veía desde el franquismo.

'El programa de Ana Rosa'

"Nunca en 40 años, yo, personalmente, había visto algo así. No solo atentan contra la libertad de expresión, sino que apuntan a periodistas con la intención de silenciarnos. Y lo que es más grave, poniéndonos en riesgo en un momento de gran polarización, un acoso que viene de lejos", sentenció la presentadora, que, seguidamente, comenzó a dar ejemplos de momentos en los que Pablo Iglesias y su partido habían criticado a la prensa.

Las reacciones ante sus declaraciones no han tardado en llegar, pero una de las más sonadas ha sido el reproche de Antonio Maestre, periodista de laSexta y excolaborador del programa. No ha dudado en contar su experiencia y asegurar que la única vez que ha tenido represalias a la hora de informar de algo vinieron de parte de la propia presentadora. "Veo que Ana Rosa Quintana se preocupa por las persecuciones a periodistas por informar. En mi experiencia, la única represalia que he tenido por informar, sobre Ayuso, ha venido de Ana Rosa", señaló a través de su Twitter.

Twitter contra la presentadora

Antonio Maestre no ha sido el único que ha querido dar su opinión sobre el discurso de la presentadora y las redes se han llenado de opiniones, algunas a favor de sus palabras y otras coincidiendo más con el periodista y criticando a la presentadora, que ya debe estar acostumbrada a volverse viral en Twitter por sus controversiales opiniones. Una de sus últimas polémicas fue precisamente en esta red social, donde retuiteó un tuit de Vox y muchos usuarios pidieron su despido por compartir contenido del partido conservador.

Dice Ana Rosa Quintana: "Podemos intenta silenciarnos, pero no lo va a conseguir porque nuestra labor es informar". A ver si hoy informa sobre aquel día en que su marido contrató al comisario Villarejo para que chantajease a un abogado con un vídeo sexual. — PabloMM (@pablom_m) April 12, 2021

Tremendos dos minutos de Ana Rosa Quintana. Hay que verlos. pic.twitter.com/C3UUbVumRa — José Luis Tivi (@eltivipata) April 12, 2021

Ana Rosa Quintana no debería preocuparse por los supuestos ataque de Pablo Iglesias a los periodistas.

Ana Rosa no ha sido, no es y no será nunca periodista.

Buenos días. — MARIANO RAJOY FAKE (@marianofake) April 12, 2021