Ana Rosa Quintana ha vuelto a defender a Rocío Flores, que se estrenó como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa' el viernes 9 de abril. No es la primera vez que la presentadora se moja y da su opinión sobre todo lo que rodea a Rocío Carrasco y su testimonio, llegando incluso a defender a Antonio David Flores. Asimismo, el espacio de la presentadora tiene a la hija de Rocío Carrasco muy protegida, por petición explícita de su familia, así que no es de extrañar que haya querido romper una lanza a su favor al tiempo que está siendo señalada por las declaraciones de su madre.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

"Estamos hablando de una hija que tiene 25 y que ya sabrá muy bien si ha sido manipulada. Igual que lo ha vivido su madre, lo ha vivido ella", aseguró Ana Rosa. En el séptimo capítulo de la serie, Rocío Carrasco contó un episodio en el que Rocío Flores, con su abuela recién fallecida, le preguntaba: "Mamá, ¿ahora qué va a pasar con las casas de Miami?". Una pregunta en la que la hija de Rocío Jurado se basó para asegurar que la niña había sido manipulada por su padre, Antonio David Flores.

"Igual que lo ha vivido su madre, lo ha vivido ella. No quiere decir que ninguna mienta, es que lo han vivido de maneras distintas", sentenció Ana Rosa. La presentadora también se aseguró de mostrar su apoyo a Rocío Carrasco y su decisión de contar "su verdad". "Cada uno lo vive de una manera, cada uno tiene una experiencia. Rocío lo ha vivido y tiene todo el derecho de dar su testimonio y me parece acojonante que lo dé", aseguró.

Ana Rosa estalla

Los colaboradores del programa han cuestionado las palabras de su presentadora, asegurando que ella estaba defendiendo al exmarido de Rocío Carrasco. "No conozco ni a Rocío ni a Antonio David... Pero la verdad absoluta no existe nunca, en nadie", explicó la periodista. "Aquí está la verdad de Rocío y la verdad de Antonio David, que yo sí que la he sufrido, sí que he sufrido su violencia verbal", aseguró una de las colaboradoras. Ana Rosa, incrédula, no dudo en contestarle: "¿Pero alguien está aquí le está defendiendo? Nadie".