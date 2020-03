Ana Rosa Quintana atiza al Gobierno por la falta de material sanitario: "Algo no se está haciendo bien"

La crisis del coronavirus acapara estos días toda la atención mediática y no son pocos los periodistas o rostros conocidos de la pequeña pantalla que se han atrevido a dar su opinión sobre cómo se está gestionando por parte de las autoridades la situación que está viviendo el país. Ana Rosa Quintana también ha querido mostrar su punto de vista y se ha mostrado indignada ante la falta de material sanitario en los hospitales.

Ana Rosa Quintana lamenta la falta de material sanitario en 'El programa de AR'

"Esto a día de hoy no puede ser. Algo no se está haciendo bien", ha dicho la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' en referencia a la ausencia de equipos de protección para los sanitarios en los centros de salud. "¿Pero por qué no se ha previsto esto?", lamentaba la periodista, que no comprende la falta de previsión por parte de la clase política para afrontar una crisis del nivel de una pandemia como el COVID-19.

"¿Dónde está ese material?", se preguntaba muy angustiada Ana Rosa, que ha recordado que hay muchos profesionales expuestos a la enfermedad y que no cuentan ni siquiera con una mascarilla o que la tienen que compartir con algún compañero porque no hay suficiente material de protección para todos ellos. La periodista también ha explicado que la cifra de sanitarios contagiados es cada día mayor, ascendiendo ya a los 3.910 casos. "Hay otros a los que no se les ha hecho la prueba y van a trabajar con síntomas leves", ha lamentado la presentadora.

La imagen más impactante

Entre las imágenes más sorprendentes que nos está dejando esta emergencia sanitaria, la que más ha sorprendido a la periodista ha sido la del hospital de campaña acondicionado por el ejército en Ifema. "A mí me impresionan estas imágenes. Jamás pensé que pudiera ver allí esto", ha exclamado Ana Rosa al contemplar los cientos de camas que llenan el recinto ferial de Madrid.