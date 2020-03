Ana Rosa Quintana inquieta con su tos: "¿Se puede confundir coronavirus con alergia?"

La crisis del coronavirus y el estado de cuarentena en el que se encuentra la ciudadanía española puede provocar que la cabeza juegue malas pasadas. Muchas personas se preocupan y confunden en ocasiones los síntomas que provoca este virus y Ana Rosa Quintana, demostrando una vez más que ella es una ciudadana corriente, ha querido trasladar a los médicos las inquietudes de gran parte de la población poniéndose como ejemplo a ella misma.

Ana Rosa alarma al toser en 'El programa de AR'

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha sorprendido este jueves al toser en repetidas ocasiones a lo largo de la mañana, hecho que le ha llevado a aclarar su estado de salud. "Es solo alergia", ha indicado, negando implícitamente que tuviera síntomas de coronavirus. No obstante, ha aprovechado la ocasión para preguntar a María Sainz, doctora en plató, sobre si es posible confundir una enfermedad con otra.

"Claro que se puede confundir", ha reconocido la experta en medicina preventiva, aunque ha animado a que "las personas aprendan a analizar su propia salud". "Normalmente las perdonas que tienen una patología o alergia saben que cursa con esa tos, moqueo líquido...", añadía, intentando transmitir un mensaje de tranquilidad: "No entremos en la angustia, si tú has tenido una serie de patologías y alergias que las conoces no entres en una situación nerviosa".

Ana Rosa, muy tranquila

Ante los consejos de la doctora Sainz, Ana Rosa Quintana trataba de restar hierro a sus toses. "Yo no estoy nerviosa, se que tengo alergia al polen pero los demás no lo saben y tienes que ir explicándolo", aclaraba la presentadora. Nuestra ciudadanía vive en estos días una situación inédita en la historia reciente y, por ello, el miedo corre como la pólvora ante una enfermedad que de momento no está controlada.