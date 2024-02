Por Fernando S. Palenzuela |

Las cadenas de televisión se están volcando en la cobertura informativa del incendio en Valencia que ha afectado a dos edificios que suman más de un centenar de viviendas. En la jornada del 22 de febrero ya se realizaron cambios en la programación para dar la última hora de lo que estaba sucediendo y este viernes 23 los magacines e informativos se centran en esta tragedia.

Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'

para conocer de primera mano lo que está ocurriendo. Del mismo modo, este viernes 23 de febrero ' TardeAR ' informará de todas las novedades como ya hizo el día anterior, cuando alargó su duración por la actualidad. Para ello,, que es el conductor habitual de los viernes.

Desde su reincorporación al trabajo tras superar el cáncer de mama, Quintana tan solo acude cuatro días a trabajar por prescripción médica, dado que su equipo de doctores prefiere que no se enfrente al estrés que suponen cinco días al frente de un programa. Esta fue la tónica con 'El programa de Ana Rosa' y así ocurrió con el paso a 'TardeAR', cuando la periodista incumplió dicha prescripción la primera semana para cerrar el ciclo de estreno.

Los cambios en la programación

El incendio en el edificio de Valencia capital se extendió con tanta rapidez que supuso una auténtica tragedia. En la madrugada del 22 al 23 de febrero se dio a conocer que habían fallecido cuatro personas, pero las autoridades no quisieron entrar en más detalles para no desinformar. Para dar la última hora, Antena 3 optó por no emitir 'Pasapalabra', igual que Telecinco, que descartó 'Reacción en cadena' e incluyó avances informativos durante 'GH Dúo'. laSexta emitió un especial informativo con Antonio García Ferreras desde Valencia en lugar de 'Batalla de restaurantes' y La 1 adelantó 'Telediario 2' a la franja de 'Aquí la Tierra'.