Por Almudena M. Lizana |

El 20 de julio de 2023, Ana Rosa Quintana convocaba a los medios de comunicación para realizar un balance de la decimonovena temporada de 'El programa de Ana Rosa'. El encuentro contaba con la propia periodista y con Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España; y Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content. "Acaba la marca AR, pero seguirá", empezaba Jaime Guerra en la rueda de prensa. "Con un spin-off", añadía Montesinos, despidiendo así el formato producido por Unicorn Content que lleva 19 temporadas en emisión y que termina el 25 de julio de 2023.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

"Estos 19 años han sido crecimiento a nivel personal y profesional, hablo por mí, pero sobre todo por seguir al lado de la que ha sido mi compañera de viaje", decía Montesinos. "Hemos pasado momentos muy duros en el terreno personal y profesional, pero creo que hemos crecido mucho.", continuaba la CEO de la productora.

"Siempre pienso que va a haber un momento que no vas a poder y siempre lo consigues", decía Montesinos, dirigiéndose a la periodista. "Esa calidad es lo que hace que el equipo siga creyendo en el periodismo, así que gracias a ti y a Mediaset", concluía su speech la directiva. "Tengo que estar agradecida a Mediaset porque me han dejado trabajar libremente. Nunca en estos años me han dado una sugerencia o me han dicho cuidado", agradecía la presentadora.

"Hemos escrito historia de la televisión porque nunca ha habido un magacín presentado por una persona siempre que haya durado 19 años, aunque me hubiera gustado llegar a los 20", bromeaba Quintana. "Todos los días hemos intentado ponernos en el sillón del espectador y contar con honradez", continuaba la periodista. "Para mí es un día complicado, y eso que voy a hacer el programa el lunes y el martes", decía, afectada por el final de 'El programa de Ana Rosa'.

'TardeAR'

Respecto a 'TardeAR', Ana Rosa Quintana ha contado lo siguiente: "Estamos trabajando en el proyecto pero nos queda mucho por hacer. Las elecciones nos han alterado todo porque íbamos muy bien y hemos tenido que hacer un parón", explicaba Quintana. "Vamos a trasladar muy poco de 'El programa de AR' a 'TardeAR'. No voy a hacer la tarde que hicimos porque ha cambiado la sociedad y la televisión ni voy a hacer la mañana, la mañana tiene unas exigencias de actualidad que no tiene la tarde", añadía.

Rueda de prensa con Xelo Montesinos, Ana Rosa Quintana y Jaime Guerra

"Estamos trabajando en un magacín de 3 horas", señalaba Jaime Guerra, aclarando la duración de 'TardeAR'. "No va a ir a principios de septiembre porque hay que montar el plató y todo", aclaraba también Ana Rosa Quintana. "En 'El programa de Ana Rosa' hicimos un programa diferente al que hacía Maria Teresa Campos en Antena 3 y eso vamos a hacer en un futuro, seguir innovando respecto al resto de cadenas", comentaba. "'Cuatro al día' y 'TardeAR' no van a ser iguales. El primero ya está muy consolidado y no va a ser similar el formato, además tampoco sabemos cuánto va a ser lo que coincidamos", aclaraba Montesinos.

La mirada crítica

En cuanto a las personas que van a ocupar el hueco que deja Ana Rosa Quintana en las mañanas, la propia presentadora ha dicho: "Hemos sugerido que Ana Terradillos y Joaquín Prat sean los presentadores de la mañana. Joaquín es uno de los grandes comunicadores de este país porque no es solo hacer un programa bien, es poder hacer de la misma manera y con el mismo interés programas de todo tipo", señalaba Quintana.

Ana Rosa Quintana, emocionada

Por otra parte, Jaime Guerra reafirmaba lo que contaba Ana Rosa. "No ha habido debate, estamos de acuerdo las dos empresas", corroboraba Guerra. "Nosotros en Unicorn siempre intentamos promocionar a nuestra gente y nos ha salido bien", añadía la periodista, contenta con la elección de los presentadores. "Hemos querido recuperar 'La mirada crítica' porque nos parece una de las marcas más interesantes que ha habido en la cadena", desvelaba el directivo de Mediaset también. Por último, Guerra afirmaba que la mañana "estará partida como lo está ahora, pero de otro modo, ya que tratará actualidad y corazón, pero si hay un evento más político, también", zanjaba.

Balance 19 temporadas

A la hora de hablar del balance de 'El programa de Ana Rosa', la periodista está muy feliz. "La audiencia nos ha seguido, he trabajado con libertad y he tenido la confianza de mis jefes. Hemos sido líderes de las mañanas 19 temporadas, con una media del 19,8% de share en estos años y más de 650.000 espectadores. Hemos revalidado nuestro título temporada a temporada, sin perder ninguna el liderazgo", presumía la presentadora, que cierra esta 19ª temporada con una media del 17% y 462.000 espectadores.

De esta manera, 'El programa de Ana Rosa' dice adiós con 4.654 emisiones en total, si contamos hasta el 25 de julio de 2023, y contabiliza cerca de 16.289 horas de emisión. El formato ha contado con una media de 30 tertulianos cada temporada y un total de 88 políticos se han sentado en el plató de Quintana.