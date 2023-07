Por Redacción |

Las elecciones generales son el 23 de julio de 2023, pero es una fecha complicada si tenemos en cuenta que muchos ya están de vacaciones. Sin embargo, todos aquellos que no puedan acudir a las urnas el domingo, han podido recurrir al voto por correo. Más de 2 millones y medio de personas lo han solicitado, desbordando así las oficinas de Correos. Aun así, la empresa pública ha garantizado que el 100% de las personas que solicitaron el voto por correo van a poder ejercer su derecho en estas elecciones.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

El 19 de julio de 2023, Ana Rosa Quintana arrancaba ' El programa de Ana Rosa ' con su característico editorial, en el que ha sido muy crítica con lo que está ocurriendo con el voto por correo. "Todos estamos ya con jartura de elecciones.", empezaba diciendo Quintana.

"La mentira, la verdad, las medias verdades... Mañana día 20 se termina el plazo para votar por correo, otro de los protagonistas en estas elecciones es el voto por correo. Y es que poner unas elecciones el 23 de julio cuando media España está de vacaciones ha provocado lo que ha provocado. Correos anuncia que el 100% de los electores que han pedido el voto por correo van a recibir hoy ya la documentación electoral. La empresa pública agradece el trabajo de los empleados, pero tiene que lidiar con las críticas de los sindicatos por su gestión", añadía la periodista.

"Consideran que ha sido nefasta y, por otra parte, Juanma Serrano, el director de Correos, ¿ustedes entienden que a Juanma Serrano no le conozcamos la cara? Les parece normal en una situación tan importante que es la esencia de la democracia, que puedan votar por correo, porque les han obligado a cambiar sus vacaciones, por el bien no se sabe muy bien por qué. No ha dado la cara en ningún momento, aún está a tiempo de explicarnos por qué han tardado tanto en contratar los refuerzos", decía Ana Rosa Quintana, pidiendo que el directivo de la empresa pública diese la cara.

¿Pucherazo?

Tras conectar con una reportera que se encontraba en Sanxenxo, Ana Rosa Quintana ha lanzado la afirmación que no ha pasado desapercibida. "A ver los que están en su lugar de origen, si pueden ir a recogerlo, los que están en el extranjero... Todo lo han hecho para no facilitar el voto", soltaba la periodista, sin decir quiénes y alimentando así la conspiración de pucherazo que ha ido tomando fuerza en los últimos días.