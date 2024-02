Por Daniel Parra |

El incendio de Valencia sigue ocupando gran parte de la programación en España. Tanto informativos como magazines, la televisión continúa ofreciendo una especial cobertura al trágico accidente ocurrido en el barrio Campanar. De hecho, el pasado viernes 23 de febrero en 'TardeAR', Ana Rosa Quintana prescindió de su día libre de cada semana recomendado por sus médicos tras superar un cáncer de mama, reemplazando a Frank Blanco con el fin de ser ella la encargada de informar de la última hora del suceso.

Ana Rosa Quintana y Ludmila en 'TardeAR'

Durante todo el programa,. En una de las entrevistas, en la que el reportero Alejandro Rodríguez Rodríguez pudo hablar con Ludmila, una de las mujeres que vivieron de cerca el suceso, Quintana procedió a preguntar personalmente:. "No, no he nacido en España, he nacido en Ucrania, en la frontera con Rusia., respondió Ludmila

La conductora del espacio quiso aclarar: "No, extranjera no, tú eres igual de española que el resto de los españoles". "Lo decía porque tú has venido a buscar, supongo, una vida mejor, más tranquila, y ahora te ocurre esto", se explicó. Al despedir la conexión, Quintana insistió en matizar su pregunta: "No quería decir que fuera extranjera, lo que quería decir es que alguien que viene de Ucrania y que llega a España, y que hace una vida y una familia, y tiene una casa, y lleva 11 años, ahora todo se desmorona".

De su programa más visto a lo habitual

El pasado jueves 22 de febrero, 'TardeAR', que también cubrió el incendio de Valencia, alargando su emisión, consiguió el mejor dato de audiencia de su historia, con un 12,2%% de share y 1.133.000 espectadores. Sin embargo, el programa volvió a unos datos más habituales en la tarde del viernes 23 de febrero, cosechando un 10,2% de cuota y 942.000 espectadores, siendo superado por su gran competidor, 'Y ahora, Sonsoles', que registró 1.115.000 espectadores y un 12,1%.