Por Daniel Parra |

El programa del jueves 22 de febrero de 'TardeAR' estuvo dedicado en su mayoría a cubrir el trágico incendio que se produjo durante la tarde en Valencia. Sin embargo, antes de que el fuego comenzara a arrasar con los edificios afectados del barrio de Campanar, hubo tiempo para que, al inicio del programa, se recibiera en el plató a Máximo Huerta, que acudió como invitado para hablar sobre su situación actual tras haber escrito su décima novela, 'París despertaba tarde'. Ana Rosa Quintana recibió con los brazos abiertos al que fuera su compañero junto con Joaquín Prat en 'El programa de Ana Rosa' casi diez años después: "Qué buena pareja hacíamos, y qué buen trío hacíamos con Joaquín. Y yo qué dos tiarrones tenía al lado".

Joaquín Prat, Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta en 'El programa de Ana Rosa'

La presentadora preguntó al escritor por qué decidió alejarse de la televisión y volver a Buñol, y Huerta contestó:, digo: '¡Qué bien! Lo he hecho correcto, lo estoy haciendo bien'"., le dijo el exministro de Cultura y Deporte a Quintana. Durante la visita de Huerta, 'TardeAR' fue emitiendo imágenes de su paso por 'El programa de Ana Rosa'. "Os veo más guapos ahora que antes", señaló Mario Vaquerizo , algo con lo que la presentadora no se mostró de acuerdo.

Beatriz Archidona fue la que abrió la conversación sobre un posible regreso a Telecinco de Huerta: "Al venir aquí, ¿no te ha picado el gusanillo de decir: 'Ay, si volviera...'? ¿No te tienta?". "Pues no sé, si hubiera algo chulo, sí", respondió el periodista. Sobre qué le apetecería hacer, Huerta contestó con ironía: "Es que me pillas. Voy a pensármelo, te hago un formulario y a la salida se lo dejo a Xelo Montesinos". "Oye, tú tienes tu silla siempre que quieras. Solo tienes que hacer una parada camino de París y dices: 'Oye, que voy', y aquí está tu silla", lanzó Quintana, antes de despedir a su excompañero.

"Espero que el amor no me ponga la manta, sino que me la quite"

"Estoy muy a gusto, si se me nota en la cara...", comentó Máximo Huerta al inicio de su paso por 'TardeAR', lo que dio pie a que le preguntaran sobre su situación sentimental. El escritor afirmó estar enamorado "a saco", aunque negó que hubiera encontrado el amor en Buñol. "Pero el amor del otro, el amor que pone la manta, ese por ejemplo, ¿tampoco está en Buñol?", preguntó Boris Izaguirre, a lo que Huerta respondió: "Yo espero que el amor no me ponga la manta, sino que me la quite, Boris". Más tarde, Quintana le preguntó qué le da París para que esté tanto tiempo allí, y el periodista contestó: "Amor". "Claro que me he enamorado en París", dijo ante unos colaboradores que se mostraban expectantes.