Por Mario de Hipólito de Sande |

Desde el 26 de marzo, el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, se ha convertido en uno de los personajes estrella de los programas y revistas del corazón. El anuncio de su separación pilló por sorpresa a todo el mundo, pero concretamente a su madre, que se encontraba concursando en 'Supervivientes 2024' y reaccionó a la noticia en pleno directo. Sin embargo, se ha teorizado mucho sobre la verdadera razón que hay detrás de esta decisión, llegando incluso a tantear la posibilidad de que se trate de un montaje.

Plató de 'TardeAR'

El lunes 6 de mayo, poco más de un mes tras la exclusiva, ' TardeAR . La expareja ha estado en Andorra durante el puente de mayo,. No obstante, pese a estar viviendo separados,, pues ya habíamos visto al hijo de Carmen Borrego visitando a su mujer en su trabajo y hasta divirtiéndose con ella en un concierto.

Ana Rosa Quintana no dudó en dar su opinión sobre el tema justo después de ver las imágenes: "Esto es muy raro (...) A lo mejor no han roto nunca". De esta manera se abrió el debate en el plató. "¿Se han ido de viaje a Andorra a gastarse el dinero de la exclusiva? La sombra de montaje sobrevuela", apuntó Miguel Ángel Nicolás, poniendo sobre la mesa de nuevo la posibilidad de que todo fuese una farsa. El resto de los colaboradores aseguraba que no habría nada de malo en que tras haber vendido su separación, ahora muestren que han vuelto.

El hijo de Carmen Borrego trabaja en Mediaset

José María Almoguera pertenece al equipo de Mediaset y no como personaje público. El hijo de Carmen Borrego trabaja en la producción de 'Así es la vida' y, a pesar de llevar años formando parte de esta profesión, había confesado que no se sentía a gusto dando exclusivas como su madre. Sin embargo, su aparición en pantalla se ha limitado a mostrar su rostro sin comentar nada y son Sandra Barneda y César Muñoz, presentadores del formato, quienes narran sus expresiones.