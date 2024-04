El corte de Xavier Sardà a Frank Blanco por hablar de su patrimonio en 'TardeAR'

Por Toño García Rodríguez |

'TardeAR' abordaba la tarde del 23 de abril el caso de Fran y Marta, una pareja que gestionaba más de 300 pisos de alquiler en la Comunidad de Madrid. Tal y como explicaba Ana Rosa Quintana, se trata de "un número tan alto que hace que puedan jugar con los precios del alquiler de toda la capital según los turistas que vayan viniendo". Uno de sus protagonistas, Francisco Martínez, conectaba en directo para ser entrevistado por la presentadora, pero antes de comenzar, el programa vivió un tenso momento entre dos de sus colaboradores. "Pero los pisos no son de ellos", trataba de asegurar Xavier Sardà antes de dar paso al invitado. Quintana respondía para darle la razón: "No son de ellos, los gestionan. Tienen una sociedad".

'TardeAR'

Sin embargo, Frank Blanco , también en la mesa de colaboradores, quiso hacera la presentadora acerca de por qué Sardà realizaba esta pregunta. "Claro, ellos gestionan, pero", entonaba el que fue presentador de ' Zapeando '. El catalán, visiblemente molesto, no tardó ni un segundo en responder a esta afirmación: Cristina Cifuentes , sentada entre ambos colaboradores, notó el enfado de su compañero y, entre risas, trató de quitar hierro al asunto:

A pesar de ello, Blanco no se sentía tranquilo sin antes explicar a Sardà el motivo de sus palabras: "Lo digo porque el patrimonio que tú tienes te habrá dado para eso y...". El colaborador no pudo terminar de formular la frase antes de que el catalán, más sobresaltado si cabe, lanzase otra pregunta: "¿Y a ti qué te importa el patrimonio que tenga yo? Pregunto, ¿qué coño te importa a ti?". En ese instante, con Frank Blanco sin palabras ante el enfado de su compañero, Cristina Cifuentes trataba de mediar entre los colaboradores y la presentadora trató de poner punto final para comenzar la entrevista con el invitado.

"Que reine la paz"

"Perdonadme, hay un señor en pantalla esperando", decía Ana Rosa para silenciar a sus compañeros y dar paso a Francisco Martínez. "Eso, porque aquí en el plató no todo son señores", añadió Sardà en relación a su compañero, que se mantuvo en silencio, todavía digiriendo las contestaciones del colaborador. La presentadora, consciente de la tensión existente, comentaba "cómo están las cosas", mientras Cifuentes pedía "que reine la paz". Aunque el tema no volvió a mencionarse durante el resto de la tarde, el revuelo en redes sociales hizo que Blanco publicase un mensaje tranquilizador a través de su cuenta de X, en el que decía: "Sardà y yo tenemos una relación MUY cordial y de suficiente confianza para tirarnos pullas como las de esta tarde en 'TardeAR', o incluso más 'heavys'. No veamos cosas donde no las hay'.