Por Redacción |

Anabel Alonso ha protagonizado series que son historia de la televisión. Sin ir más lejos, lleva 7 años en 'Amar es para siempre', la ficción diaria española más longeva, de la que esta misma semana nos despedimos de la parrilla. Para hablar de televisión y de muchas cosas más, la actriz ha participado en el programa 'Ja m'entens' de Catalunya Ràdio.

Anabel Alonso

La actriz ha recordado varios de personaje, como el de Diana Freire en ' Siete vidas ', se siente una privilegiada con su trayectoria, por los papeles que ha interpretado y por los compañeros que ha tenido siempre cerca. Tratándose de un podcast LGTBIQ+, el onductor del programa, David Àvila, le ha preguntadopodrían apostar por una serieo bisexual en horario de máxima audiencia como lo fue '7 vidas'.

"No lo veo yo muy claro", afirma Alonso, quien aun así quiere matizar su respuesta: "Lo que sí es verdad es que cada vez, y en muchas series sobre todo en nuestro país, sí que hay relaciones LGTBI. (...) En 'Amar es para siempre, por ejemplo, Luimelia causó furor, ahora en '4 estrellas' creo que también hay una relación de dos mujeres. Como que ya están poniendo estas relaciones en muchas ficciones".

Por tanto, como conclusión y respondiendo a la pregunta planteada, la actriz responde: "No sé si se llegaría a protagonizar, yo creo que en una plataforma sí porque es para un público a la carta, pero los pasos que se dan en abierto me parece que son muy grandes. No sé si son suficientes, pero muy grandes".

Mostrando distintas realidades en abierto

Más tarde, han recordado la entrega de 'MasterChef Celebrity' en la que los concursantes recibían a sus familiares. Concretamente, ella contó con la visita en plató de su mujer y el hijo que tienen en común. "Hay que romper una lanza a favor de la televisión generalista, y en este caso a TVE que es la pública. Están dando a conocer las distintas realidades, la diversidad sexo-afectivas y de género", comenta orgullosa.

Siguiendo con el mismo talent de Televisión Española, señala que "hay muchos concursantes trans, por ejemplo, y es verdad que la televisión está divulgando y dando a conocer muchas realidades. Y que estas realidades son tan válidas, tan sentidas, tan verdaderas, tan honestas y tan naturales como el resto".