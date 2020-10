Anabel Dueñas "se cree la reencarnación de Rocío Jurado" y fue la culpable del fin de los directos de '¡QTTF!'

El caso de Anabel Dueñas sigue dando de qué hablar después de que 'Socialité' destapara que la cantante fue obligada a cortar todos sus vínculos desde el día que Rocío Carrasco y Fidel Albiac le contrataron para ser la protagonista del musical "Qué no daría yo por ser Rocío Jurado". Muchas antiguas amistades han lamentado perder la relación con la cantante que, prácticamente de la noche a la mañana, desapareció de sus vidas.

Mercedes Durán y Anabel Dueñas, en imágenes de 'Sálvame'

'Sálvame' ha contactado con los Supersingles, quienes eran los compañeros de Anabel en '¡Qué tiempo tan feliz!' para que cuenten más detalles de cómo era ella y lo cierto es que no tienen muy buenas palabras. Mercedes Durán, que ya había hablado del tema, se ha vuelto a pronunciar sobre su compañera y ha comenzado a decir que Anabel "no habla con nadie del entorno. Ni con Fran, ni con Jon, ni Samuel, ni conmigo. Ni con nadie del programa. Nosotros tuvimos una reunión hace tres años, Anabel llamó por teléfono y dijo que no iba a la reunión y que dejaba el grupo. Ya ella tenía el musical en mente, pero nosotros no sabíamos nada. Fue un poco desagradable", asegura al programa de Mediaset.

Por lo que cuenta Durán, Dueñas era una persona envidiosa y "desapareció porque no quería ninguna sombra a su alrededor que le hiciera mal. Lo mismo ella pensaba que yo era de otra manera o que yo iba a pelear por detrás para llevarme el papel". Lamenta mucho esta actitud, pues jamás se lo esperaba de una amiga a la que incluso llegó a considerar una hermana.

¿Anabel era una persona muy ambiciosa?

"Ella es ambiciosa profesionalmente. Se piensa que es la reencarnación de Rocío Jurado", asegura Mercedes Durán de la que no es su amiga. Pero reconoce que esta ambición viene de lejos: "Firmar contratos a escondidas, mentirnos, hizo un single a escondidas, hacía bolos... Jon Allende dejó el grupo unas semanas antes de que terminara el programa porque no podía más. No compartía nada con ella y era: o mi salud o el grupo con Anabel".

Sin directos en '¡QTTF!' por su culpa

Hubo bastantes problemas a causa de ella en el grupo, según sigue relatando a excomponente de los Supersingles. "Nosotras nos hemos perjudicado muchas veces a la hora de hacer cualquier cosa, como por ejemplo, cantar en directo en '¡QTTF!'. Nos quitaron cantar en directo porque había gente que no estudiaba", confiesa, antes de reconocer que ya está en "la lista negra" de Rocío y Fidel.