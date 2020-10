Acusan a Rocío Carrasco de obligar a Anabel Dueñas a romper con su círculo para trabajar con ella

A Rocío Carrasco no dejan de lloverle los dramas. Después del regresar a la palestra por la participación de su hija Rocío Flores en 'Supervivientes' y sumarse varias polémicas como la guerra de Antonio David Flores contra las Campos por una portada que le ha costado más de un disgusto a Carmen Borrego, la hija de Rocío Jurado vuelve a estar en el ojo del huracán por haber supuestamente absorbido a Anabel Dueñas.

Anabel Dueñas en un desfile junto a Rocío Carrasco

'Socialité' ha podido contactar con varias personas del círculo cercano a la que fuera concursante de 'OT 2008' o más bien del que era su círculo. Según han apuntado muchos de estos rostros, la cantante fue obligada a cortar relaciones con todos sus allegados en el momento en el que Rocío Carrasco y Fidel Albiac la contrataron para protagonizar el musical "Qué no daría yo por ser Rocío Jurado".

Han sido muchas las personas que fueron cercanas a la cantante que han coincidido en el distanciamiento a raíz de comenzar su trabajo junto a Carrasco. "Desde que empezó a hacer el musical de Rocío Jurado, se distanció de todos nosotros y se focalizó solamente en Rocío Carrasco, Fidel y el musical", asegura Amor Romeira. "No nos lo quiso contar a ninguno y ya después nos enteramos que estaba metida en el espectáculo de Rocío Jurado", aportaba Anabel Pantoja.

La dura declaración de Mercedes Durán

Varios entrevistados por 'Socialité' han lamentado la desaparición de Dueñas, como han sido Luis Rollán o sus examigos Naomi Cabrera y Alberto Dugarte, que aseguran que la última vez que la vieron fue cuando actuó en el Orgullo LGTB de 2018. Sin embargo, la declaración más dura ha llegado por parte de Mercedes Durán, quien fuera íntima amiga suya por la participación de ambas en 'OT' y en '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Rocío Carrasco y Anabel Pantoja en la presentación del musical de Rocío Jurado

"No sé nada de ella ni tengo relación con ella. Yo lo sé todo porque he convivido con ella 10 años. Lo pasé muy mal porque tanto Rocío, Fidel... Ese trío eran muy amigos míos y a mí me han dado una patada", asegura la cantante, que se sintió excluida cuando Anabel Dueñas se marchó a casa de Rocío Carrasco, donde asegura que estuvo viviendo.

Durán recuerda que, en julio de 2017, su íntima amiga hizo las maletas para marcharse a casa de Rocío Carrasco y Fidel Albiac y que ahí su amistad se rompió: "Me llamó después de dos meses para decirme que dejaba el grupo, que dejó a su novio y que ya nos veríamos. Eso fue lo que me dijo y hasta hoy. Lo he pasado muy mal. Me ha llevado un año llorando porque es una decepción muy grande", lamentaba. Por otro lado, Romeira compartía con el programa de María Patiño que le había llegado a sus oídos que Carrasco "no quería a 'sobrinas de' ni 'hermanas de' ni nada de Telecinco".