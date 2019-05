Anabel Pantoja y su bochornosa pillada: se echa desodorante en un supermercado sin comprarlo

Hace ya unos años, los colaboradores de 'Sálvame' se escandalizaban al enterarse de que Raquel Bollo se cortaba las uñas durante sus viajes en tren, delante del resto de pasajeros. Más tarde, la prensa rosa recogió un episodio protagonizado por Isabel Pantoja en un supermercado. Y es que la tonadillera se preparó un bocadillo de embutido en medio del establecimiento, dejando sin palabras a los vigilantes de seguridad.

Anabel Pantoja en 'Sálvame'

Estos son solo algunos de los ejemplos más bochornosos que han protagonizado ciertos famosos. De esta manera, un nuevo rostro conocido se suma a la lista de pilladas y se trata de nada más y nada menos que de Anabel Pantoja, la sobrina de la tonadillera. La joven ha tenido que enfrentarse a unas imágenes algo bochornosas en las que se le podía ver echándose desodorante dentro de un supermercado, para después dejar el bote en el mismo estante de donde lo cogió.

"Yo quiero confesar que muchas veces soy de las que voy al aeropuerto y me echo mucha colonia. Además, que levante la mano quien no lo ha hecho", comenzó a decir Anabel Pantoja tras ver las imágenes en las que se le reconoce perfectamente. "El desodorante lo estaban probando. Yo lo utilicé porque no tenía más remedio, porque llevaba todo el día..." dijo la sobrina de Isabel Pantoja, provocando una carcajada en el plató de 'Sálvame'.

Ella quería un 2x1

"Lo que quiero dejar claro es que no estaba abierto al público. Que era de spray, que no era de roll-on", aclaraba la joven, intentando quitarle importancia al asunto. "No podía comprarlo, si yo quería llevarme dos por uno, que estaban de oferta. Hice la broma y ya está", dijo finalmente Anabel Pantoja, zanjando el tema y escudándose en que se trataba de la inauguración del local y no estaba permitido comprar.