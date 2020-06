Anabel Pantoja se enfrenta a Rafa Mora y le acusa de machista tras criticar su polémico vídeo filtrado

La revelación de secretos se ha convertido en el contenido estrella de 'Sálvame TOmate' y eso es precisamente lo que sucedió en la entrega del espacio emitida el lunes 1 de junio. El magacín de Telecinco sacó a la luz un vídeo grabado en un directo de Anabel Pantoja en el que la podíamos ver seriamente perjudicada. Mientras su novio le pedía desde la cama que dejase ese directo en Instagram, esta no atendía a razones y no dudaba en cargar contra él de un tono no demasiado agradable. En definitiva, un contenido que le avergonzó a la colaboradora y que ha sido motivo de debate un día después.

Anabel Pantoja y Rafa Mora, discutiendo en 'Sálvame'

'Sálvame' ha vuelto a emitir las imágenes este martes 2 de junio, anunciando que durante la edición 'Tomate' la audiencia podrá ver un nuevo extracto de ese directo y podrá escuchar la llamada que Anabel Pantoja realizó en una de las pausas publicitarias a su novio Omar 'El Negro' para explicarle lo que iba a emitir Telecinco ese día. En definitiva, la sobrina de Isabel Pantoja se convierte por segundo día consecutivo en "cebo" del programa, lo que parece indicar que sin duda su trama funcionó muy bien el día anterior. Pero lejos de guardar este contenido solo para la entrega 'Tomate', en 'Sálvame naranja' se ha hablado largo y tendido del tema.

Rafa Mora ha sido uno de los colaboradores que se ha mostrado más crítico con Anabel Pantoja y no ha dudado en criticar su actitud y también la situación en la que se encuentra su novio. Esto ha indignado de una forma notoria a Anabel Pantoja, que no ha soportado que Mora se cuestionase "quién lleva los pantalones en casa". Tanto ella como Laura Fa e Ylenia le han recordado que esa expresión es puramente machista y por ello le han pedido que no caiga en el estereotipo fácil, algo que ha indignado por completo al exviceverso. "Por ahí no eh, yo no soy machista y lo que yo he dicho no es machista", ha empezado diciendo mientras Anabel Pantoja, completamente indignada optaba por abandonar el plató.

Anabel Pantoja abandona el plató

Tras unos minutos, Paz Padilla ha conseguido que esta volviese y ha sido entonces cuando Anabel, visiblemente emocionada, ha dejado claro que "como yo no me meto en vuestras relaciones, no hagáis lo mismo". Esta ha dejado muy claro que nadie va a poner en duda el tipo de relación que tiene con "El Negro" y ha tachado a Mora de "payaso" y "estúpido". Este por su parte ha querido defender la figura del novio de Anabel, afirmando que es "un tío excepcional" pero no ha dudado en seguir reprochando a Pantoja su actitud, tanto en el vídeo con sus seguidores como con su novio: "A él le estabas dejando muy mal".