'Sálvame' saca a la luz un comprometido vídeo de Anabel Pantoja del que se avergüenza

'Sálvame' arrancó la tarde del 1 de junio anunciando que se iba a revelar un nuevo secreto que en este caso afectaba directamente a Anabel Pantoja, colaboradora del espacio. Aunque no se dieron demasiados detalles del mismo, que Kiko Hernández anunciase que lo que la audiencia iba a ver en 'Sálvame Tomate' ponía en serio peligro su matrimonio hizo que la sobrina de Isabel Pantoja no pudiese evitar romper a llorar. Y es que tal y como confesó, a día de hoy se encuentra en el mejor momento de toda su vida ya que toda su familia está bien, es feliz con su pareja y tiene un trabajo estable y por ello. Ver que esa felicidad se tambaleaba le hizo sentir muy mal.

Anabel Pantoja en 'Sálvame Tomate'

¿Qué había hecho que pudiese poner en peligro su boda con Omar? Algunos hablaron de insultos o otros de hasta posibles infidelidades, las quinielas estuvieron abiertas durante horas. A lo largo de toda la tarde se fueron dando píldoras de lo que iba a ser mostrado al final de la emisión de magacín de Telecinco. Se avanzó que nos encontrábamos ante un vídeo de más de 16 minutos en el que Anabel Pantoja no hablaba demasiado bien de su actual novio y que por tanto podía provocar un cisma entre ambos. Esta se adelantó a la emisión y explicó que las discusiones con su novio son habituales pero nunca han tenido consecuencias graves en la relación; siempre logran reconciliarse, es parte de su día a día. Por ello, no le sorprendía que hubiesen imágenes de ella "mandando a la mierda" a su pareja en alguno de estos conflictos; pese a ello, no entendía cómo se había grabado ese momento.

Pues bien, pocos minutos antes del final de 'Sálvame Tomate' pudimos ver las imágenes. El programa emitió un extracto de un directo en Instagram que realizó Anabel Pantoja en pleno confinamiento. En el mismo la veíamos seriamente perjudicada y por ello, su novio Omar desde la cama le pedía que dejase la emisión y se fuese con él a descansar, posiblemente para evitar que nadie la pudiese ver así. "Cariño, acuéstate a dormir, por favor", "¡Qué vergüenza!", "Cariño, vente a la cama", fueron algunas de las súplicas de este mientras que Anabel Pantoja le pedía que la dejase tranquila y que si le molestaba la situación se fuese a dormir a otra habitación de la casa. Evidentemente, esta no era consciente de lo mucho que al alcohol le había perjudicado, tal y como se evidencia en las imágenes.

El consejo a Anabel Pantoja

Pantoja no pudo ver las imágenes de la vergüenza que le suponía que todos los espectadores del magacín la viesen en ese estado y no dudó en taparse la cara durante la emisión de las mismas. "Me da vergüenza por mi negro y por mis padres", confesó esta, mientras Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez pedían que se remitiesen las imágenes de nuevo. Después, Anabel explicó que ese día se había reencontrado con sus amigos y lo habían celebrado por todo lo alto; y precisamente lo que vimos en el directo eran las consecuencias de esa fiesta. Paralelamente, contó que horas después y ya una vez recuperada no dudó en pedirle perdón a su novio por lo mal que le había hablado y finalmente este aceptó las disculpas sin problema alguno. Algunos compañeros como Kiko Matamoros o el propio Hernández le aconsejaron entonces a Pantoja que tuviese más cuidado con las redes y que optase por no realizar directos cuando no se encontraba bien, algo que esta aseguró tener muy en cuenta a partir de ahora.