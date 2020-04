El desnudo integral de Anabel Pantoja para celebrar su éxito viral tras sus directos haciendo deporte

Si hay una famosa que sin duda ha conquistado a todos durante la cuarentena esa es Anabel Pantoja. En apenas unos días, la sobrina de Isabel Pantoja y colaboradora habitual de 'Sálvame' se ha convertido en un rostro viral después de las surrealistas y divertidas clases de deporte que realiza para hacer frente al confinamiento por el COVID-19. Los vídeos de sus entrenamientos están dando la vuelta a Twitter y es que los momentazos que está nos está regalando desde su hogar en Canarias son impagables. La cantidad de memes que se están generando con dichos vídeos se suman por decenas y son miles los tuiteros que no han dudado en compartirlos en sus respectivas cuentas.

Desde hace ya unos días, Anabel Pantoja ha querido sumarse a las rutinas que miles de españoles realizan diariamente en sus hogares para no perder la forma y por ello ha decidido realizar a diario clases de deporte online con Patry Jordan, la que sin duda se ha convertido en la entrenadora virtual de moda. Sus clases no son nada sencillas, lo hemos podido comprobar cualquiera de nosotros.... y Anabel. Vemos a la colaboradora completamente exhausta después de cada uno de los ejercicios y además, sus aspavientos, sus movimientos de cadera y su cara denotan que sí, no es nada sencillo seguir el ritmo de Jordan.

La gracia, el desparpajo, la falta de complejos y la vitalidad que ha demostrado Anabel nos ha conquistado a todos y por ello han sido muchos los internautas que no han dudado en seguirla en Instagram. Está claro que ya cualquier directo que protagonice la sobrina de la tonadillera nos va a regalar algún momentazo digno de capturas y por ello, la forma más sencilla de no perdernos nada es seguirla en su cuenta personal. Por ello, esta rápidamente ha crecido en cuanto a número de seguidores se refiere, llegando este fin de semana al millón de followers. Por ello, Pantoja ha querido agradecerles a todos su confianza y cariño con una sensual foto en la que aparece completamente desnuda. "Un millón de gracias", ha empezado escribiendo esta junto a la imagen en la que la vemos lucir cuerpo, reconociendo además que "estoy encogiendo barriga para la foto".

Su confusión con "Zorra" de Bad Gyal

Una imagen que ha sido aplaudida por muchos, que ya acumula miles de likes en Instagram y que ha tenido una repercusión muy potente en redes. La misma que consiguió un vídeo capturado de uno de sus directos en los que tras una sesión de deporte Anabel Pantoja decidía leer comentarios de sus seguidores. La colaboradora de televisión les pidió sugerencias de canciones y entre las mismas, un usuario escribió "Zorra". ¿El problema? Anabel no entendió que se trataba del título de la canción Bad Gyal y por ello no dudó en indignarse y pedir que no la llamasen zorra nunca más. Minutos después y al conocer la realidad del comentario, no dudó en rectificar (con mucho humor) en Twitter: "Al final era el título de una canción".

Sus momentazos haciendo deporte

Al final era el título de una canción ???????????????? https://t.co/ljTwDs0PEY — Anabel Pantoja (@AnabelPantoja00) April 11, 2020

Anabel Pantoja muriéndose con un vídeo de Patry Jordan, es un mood. pic.twitter.com/B0Xvi7sQA5 — Medina (@juanangelmj) April 10, 2020

Anabel Pantoja soy yo pic.twitter.com/tjDt2XhTaC — María (@mmoreey) April 9, 2020

Este speech de Anabel Pantoja mientras entrena con Patry Jordan es ORO e historia de esta cuarentena pic.twitter.com/2d9q6QrdLD — Achi ???? (@achimi15) April 11, 2020