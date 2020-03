Anabel Pantoja enseña un pecho por descuido al grabar un reto durante la cuarentena

Actores, cantantes y celebrities en general amenizan estos días su cuarentena como buenamente pueden. En el caso de Anabel Pantoja, ha sido bailando y cantando al son de Whitney Houston. La excolaboradora de 'Sálvame' se ha prestado voluntaria a un reto viral en redes sociales y la efusividad de sus movimientos le ha costado un pequeño descuido.

Anabel Pantoja imitando a Whitney y se le sale un pecho fuera. Anabel, cari, ese peto de polipiel viva no te queda. No, no te queda. #ConfinadaViva pic.twitter.com/mViSZ4LUbl