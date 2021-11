El pasado 16 de noviembre, Gustavo González dio el bombazo en 'Sálvame' al comentar que Anabel Pantoja podría tener un hermano secreto. Esta persona sería Luis, más conocido como Pinocho, quien en el pasado fue uno de los mejores amigos de Kiko Rivera y que incluso días atrás ha echado por tierra algunas de las afirmaciones que el DJ habría contado en base a su descubrimiento en Cantora.

Anabel Pantoja se niega a hablar con 'Sálvame'

Sin embargo, esto no sería un secreto, puesto que siempre ha existido el rumor de este lazo familiar. El 17 de noviembre, 'Sálvame' hablaba con Pablo González, paparazzi y amigo de Pinocho, afirmando que "en Sevilla siempre se ha rumoreado que Bernardo podría tener un hijo secreto" y que incluso le hacían bromas al joven sobre si iba a ver a su primo, refiriéndose a Kiko Rivera, o a su hermana, cuando se juntaba con Anabel Pantoja.

La colaboradora de 'Sálvame' presentaba esa misma tarde en Madrid una línea de joyas, a la que acudía 'Sálvame' para preguntarle por el tema de su supuesto hermano. "Estamos en directo en 'Sálvame', no sé si quieres hablar, los compañeros quieren hablar contigo", comentaba el reportero. "No voy a hablar de nada que no tenga que ver con las joyas", sentenciaba Pantoja. "No me voy a poner ningún retorno". Mientras que la protagonista del evento agradecía a los medios su presencia, el reportero de 'Sálvame' seguía insistiendo.

Negativa total

Después de unos segundos en donde 'Sálvame' seguía intentando que Anabel Pantoja les respondiera, esta buscaba la cámara del programa de Telecinco para mandarle un mensaje a sus compañeros: "Gracias, Carlota. Gracias a todos los compañeros por apoyarme. Belén, eres única. Y de verdad, muchísimas gracias. Esto no me lo va a empañar nadie y si tengo algún familiar en el mundo, que venga a mí y me lo cuente", daba por finalizada la conversación.