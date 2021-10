'Sálvame' detonó el pasado 27 de octubre la que iba a ser su nueva bomba. Tras anunciar que Omar Sánchez podría haberle sido infiel a Anabel Pantoja, tan solo mostraron uno de los varios vídeos que tenían en donde el concursante de 'Supervivientes 2021' hablaba con una mujer. Sin embargo, el resto de imágenes aparentemente más comprometedoras prefirieron guardárselas.

Sergi Ferré entrevista a Omar Sánchez para 'Sálvame'

Con todo ello, faltaba por conocer la versión del protagonista de la historia, puesto que Anabel Pantoja ya le afirmó a Belén Esteban que estaba muy tranquila. "Estoy tranquilo porque liarme con alguien va a ser que no", aseguraba el canario a 'Ya es mediodía'. "Entre los dos la cosa está bien, pero obvio que las imágenes no gustan a ninguna pareja". Sánchez incidía en que la mujer que sale en el vídeo es una conocida y reiteraba su inocencia.

"Aparte, ¿qué pasa? ¿Que no puedo hablar con las personas? ¿Me siento? ¿No me levanto y me pongo quieto? Es una conocida. Ya sé perfectamente lo que hice: hablar con ella y al final no me acuerdo de si le di un abrazo, nos vemos y ya. Pero de ahí a morrearnos, ir al baño y demás...", explicaba el recién casado. Por su parte, los colaboradores del programa de Unicorn Content comentaban que les hacía dudar el hecho de que él afirmara que no se acordaba bien del final.

'Sálvame' también consigue hablar con Omar Sánchez

Al día siguiente de darse a conocer la noticia, 'Sálvame' pudo hablar con Omar Sánchez. Sergi Ferré le comentaba al implicado que estaban negociando para que se emitieran los vídeos más comprometidos. "Vale, que los emitan. No tengo ningún problema", se mostraba confiado Sánchez, que aseguraba estar "tranquilísimo". "No tengo nada que esconder, que salga lo que quiera"