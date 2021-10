'Sálvame' tendría pruebas de una supuesta infidelidad de Omar Sánchez a Anabel Pantoja

La tarde del 27 de octubre, el equipo de 'Sálvame' se vio sumergido en todo un revuelo al recibir lo que calificaron como un "bombazo" al comienzo de la tarde, que llegó incluso a destrozar la escaleta que se había preparado para dicha jornada. Una información que, como se dio a conocer en la recta final de la emisión, estaba relacionada con Omar Sánchez, quien podría haber sido infiel a Anabel Pantoja, según un testigo, apenas unas semanas después de contraer matrimonio con la sevillana.

Kiko Hernández habla en 'Sálvame' de la información sobre Omar Sánchez

"Desde el comienzo del programa, os estamos contando la existencia de un material muy delicado: seis vídeos muy comprometidos sobre dos personas a las que todos conocemos y cuya emisión podría tener consecuencias terribles", comunicó Jorge Javier Vázquez. "Según la persona que intenta vender el material, se trata de una presunta deslealtad de Omar a su mujer", explicó el presentador, quien añadió que "hasta el momento solo hemos recibido dos de esos vídeos y, aunque no son concluyentes, queremos compartir uno de ellos con vosotros". Asimismo, el catalán anunció que "contamos con el testimonio grabado de un testigo que nos cuenta con pelos y señales todo lo que ocurrió" y planteó una cuestión: "¿es verdad que ha habido una infidelidad por parte de El Negro o, por el contrario, hay alguien interesado en destrozar el recién estrenado matrimonio de Anabel con un material que sería falso?".

El presentador daba así paso a las primeras imágenes, en las que se podía ver a Sánchez charlando con una desconocida, a quien incluso hablaba al oído, antes de charlar con Kiko Hernández, el cual había hablado con el supuesto testigo. El colaborador relató cómo había recibido un mensaje en el que este aseguraba haber presenciado una deslealtad por parte de Sánchez, en un bar, al igual que afirmaba que "yo tengo unos vídeos en los que se lo ve acercándose a una chica". El testigo aseguraba estar en posesión de unos vídeos que "son demoledores: se besan, se tocan el culo, se tocan en todos lados...", e incluso se veía cómo la chica se iba al baño y el canario la seguía. "Están quince minutos en el baño y salen juntos", concluyó Hernández, tras lo cual matizó que "faltan los otros tres o cuatro vídeos por los que piden mucha pasta, porque dicen que tienen un valor informativo bestial porque se acaba de casar Anabel".

"La he visto supertranquila"

Los hechos, según aclaró Hernández, habrían tenido lugar mientras Pantoja "estaba en Cantora", tras la muerte de su abuela, pero al parecer no perturbaron a la sobrina de Isabel Pantoja, tal y como desveló Belén Esteban, después de hablar con la presunta afectada. "Ella sabe perfectamente qué día fue, porque estaban en una zona de Canarias con muchas discotecas", manifestó la colaboradora, quien dejó claro que "la he visto supertranquila". Unas declaraciones que despertaron muchas dudas entre sus compañeros, puesto que no entendían cómo Pantoja conocía a qué día en concreto se referían, cuando no se había dado información previa alguna. "Si es para hacer daño, me parece que es de muy malísima persona", opinaba Esteban, segura de que se trataría de algo así, dada la negociación que se habría iniciado con el dueño de los vídeos para conseguir las pruebas de dicho supuesto desliz.