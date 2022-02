Aunque el equipo de 'First Dates' intenta acertar con la compatibilidad entre las parejas, no siempre consigue este cometido. Esto es lo que le ocurrió a Anais con Marc, pues vio cómo el hombre que tenía sentado en frente no tenía la actividad sexual que ella buscaba. Eso sí, mientras que ella se daba cuenta de esto, su cita pasaba por algún que otro momento que lo dejaba en shock.

Marc y Anais durante su cita en 'First Dates'

La conversación entre ambos llegó rápidamente al "pantanoso" tema sexual. "¿Te gusta mandar?", le preguntaba Marc. Ella, rápidamente respondía: "Mandar no, me gusta que me lleven". Aunque él parecía estar de acuerdo con ese rol, no tardó en aparecer la sorpresa cuando Anais preguntó sobre prácticas que había tenido. "No he hecho tríos ni cosas de esas", confesaba Marc ante la sonrisa de su cita, que afirmaba que ella sí.

"Tres chicas y un chico", soltaba Anais. Marc, que no se esperaba esa revelación, se quedó impactado: "Eso sí que ha sido inesperado totalmente". Más tarde, en los totales, explicaba por qué no había visto venir que hubiera participado en una orgía porque previamente le había asegurado que no le gustaba estar con chicos solo una noche. "Lo veo tímido. Yo a lo mejor soy más lanzada, a él lo veo un poco más parado", explicaba la participante.

La decisión final

Marc comentaba que había acudido a 'First Dates' porque en los últimos años no había tenido tiempo para conocer a nadie. "Soy más de sensación y de chispa que de conocer a la persona y a ver si surge", confesaba Anais en un total, dejando entrever que no había sentido esa llama por su cita. Ya en el momento de la decisión final, ella negaba querer una segunda cita, mientras que él se quedaba cortado y, cuando le preguntaban, también aseguraba que preferiría solo ser su amigo.