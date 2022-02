Aprovechando la emisión de la quinta gala de 'Secret Story: La casa de los secretos', Mediaset comunicó la fecha de estreno de una de las próximas apuestas de Cuatro para el prime time: 'First Dates Crucero'. El dating show en alta mar, que ya confirmó sus intenciones de desarrollar una segunda edición a finales de 2020, vuelve por fin el lunes 21 de febrero, a las 22.45h, esta vez de la mano de Jesús Vázquez.

Jesús Vázquez y sus compañeros de 'First dates Crucero'

Carlos Sobera fue el encargado de recibir en plató a sus compañeros de 'First Dates', Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata, quienes confirmaron que "volvemos con el 'First Dates Crucero'". "Es la versión más romántica de cualquier navío que se pueda encontrar y lo habéis pasado muy bien, creo", aseguró el vasco, tras lo cual Roure comunicó el hecho de que "tenemos un nuevo capitán, ya lo sabes".

El compañero del vasco hacía así referencia al hecho de que Vázquez había tomado el relevo de Sobera al frente del dating show, en el que "te echamos de menos, pero lo hemos pasado muy bien". La cadena emitió entonces una promo en la que se podían ver retazos de algunas de las citas vividas en el barco MSC Grandiosa, con Vázquez al frente, y rodeados de un riguroso protocolo contra el Covid-19. El gallego ocupaba el lugar de su compañero ante los problemas de agenda de Sobera para poder compaginar dichas grabaciones con otros proyectos, como su papel de presentador en la primera edición de 'Secret Story'.

¿Listos para una nueva travesía en el barco del amor? ????



¡#FirstDatesCrucero vuelve cargado de novedades! El lunes a las 22.45h en @cuatro zarpamos con nuestro staff y nuestro nuevo capitán @_JesusVazquez_ rumbo al amor ???? https://t.co/tw6x9EZRHy#FirstDates #FirstDates17F pic.twitter.com/OoK19FhUY8 — First Dates (@firstdates_tv) February 17, 2022

Una nueva oportunidad

"Me hace muchísima ilusión tomar las riendas de 'First Dates Crucero'", declaraba Vázquez en septiembre, cuando se dio a conocer su fichaje como presentador del dating show, momento en el que destacó el hecho de que "es uno de los programas, por no decir el programa, que más me gusta de todos los que se hacen ahora mismo en Mediaset España". Esta nueva aventura del gallego llega, de hecho, algo más de un mes después de que la versión 'First Dates Café' a cargo de Vázquez fuera cancelada al no lograr superar el 2% de cuota de pantalla en la franja de la sobremesa, cuyas entregas ya grabadas terminaron de emitirse a principios de febrero.