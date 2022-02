En toda la historia de 'First Dates' hemos ido observando lo extrañas y diversas que pueden llegar a ser las relaciones sentimentales, y es que uno no sabe quién puede ser su media naranja, porque un simple detalle puede cambiarlo todo. El presentador Carlos Sobera recibió anoche a Iván, un rockero de Toledo que es guitarrista de dos grupos, y que acudió muy entusiasmado a su cita. No obstante, se le torció el gesto cuando Sobera le aconsejaba que le preguntara a Sara, su acompañante esa noche, por Leticia Sabater.

Iván y Sara en 'First Dates'

Para alguien que ama la música, esto puede ser una carta de presentación complicada: "El que venga o no venga a los conciertos o venga o no venga a los ensayos realmente es algo que tampoco me importa mucho. Pero que tampoco me busque las cosquillas porque tenga que ensayar tres veces a la semana en vez de uno. Que tampoco desconfíe de mí porque me vaya a dar un concierto tres días a Bilbao", explicaba sobre lo que estaba buscando en el programa de citas.

Sara entraba en el programa destacando lo mucho que le gusta la música y Leticia Sabater: "A mí me gusta mucho Leticia Sabater... Siempre cuando salía en los programas de la televisión cuando hacía algo en Telecinco o los videoclips que saca ahora. Me gusta ella como personaje", explicaba. Está constantemente rodeada de la música, aunque tenga unos gustos un tanto peculiares, o eso parece: "Me levanto por la mañana y me preparo y hago mis cosas y tal y escucho música. Voy a trabajar escuchando música y me acuesto y, antes de irme a dormir, me pongo música".

Para gustos, música

Iván decidió esperar a estar sentados para hacerle a Sara la pregunta que llevaba toda la noche esperando: "Me encanta, soy muy fan de Leticia Sabater. Yo cumplo años en agosto, el 23, y mis compañeros del trabajo la contrataron y me hizo un vídeo", le decía Sara antes de preguntarle si a él le gustaba. Entonces, Iván le confesaba que no era "santo de su devoción". "A mí las canciones y el personaje que monta me gustan, me hacen gracia", intentaba explicarle ella. "Yo es que lo de la salchipapa lo llevo muy mal", terminaba contestando su cita.

Han seguido conversando de música y resulta que Sara también tiene en su playlist a Rosendo o Los Suaves, y se ha pasado en alguna ocasión por el Viña Rock y parece que eso le ha gustado más a Iván. Finalmente, han decidido que tendrían una segunda cita para seguir conociéndose y, obviamente, Leticia Sabater tendrá siempre un hueco en la posible relación.