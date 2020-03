'Anatomía de Grey' no retomará el rodaje de su decimosexta temporada, que contará con un final imprevisto

ABC dará el alta a la decimosexta temporada de 'Anatomía de Grey' antes de tiempo. Lo que hace dos semanas era una detención temporal del rodaje se ha convertido ahora en permanente, ante la situación de incertidumbre suscitada por el coronavirus, que impide fijar una fecha para el regreso del equipo al plató. Por lo tanto, la cadena de Disney ha optado por recortar la actual temporada de su serie más emblemática, que en breve se despedirá hasta otoño.

Giacomo Gianniotti en 'Anatomía de Grey'

En principio, la decimosexta entrega de 'Anatomía de Grey' iba a contar con veinticinco episodios, pero cuando se produjo la paralización del rodaje por el coronavirus se había terminado de grabar el vigésimo primero, como señala Deadline. Una vez confirmado el recorte, ese 16x21 servirá de cierre improvisado, aunque su título, "Put on a Happy Face", no podía encajar mejor con el contexto en el que nos encontramos, invitando a no caer en el pesimismo.

"Estamos decepcionados por no poder completar nuestra historia esta temporada. ¿Las buenas noticias? El 12x21 funciona como un final satisfactorio. No es donde planeamos acabar, pero es hermoso y los interrogantes que deja en el aire serán respondidos el año que viene," aclaraba la showrunner de la serie, Krista Vernoff, a través de Twitter. Por el momento, se desconoce qué sucederá con esos cuatro episodios, si formarán parte de la próxima temporada o serán reciclados de otra manera.

Desenlace inminente

El resultado evidente de este recorte es que el final de la presente emisión de 'Anatomía de Grey' está a la vuelta de la esquina. El longevo drama hospitalario vivirá su season finale el 9 de abril en ABC, y dentro de unos meses se producirá su regreso, ya que su decimoséptima temporada ya ha sido confirmada. En España, podremos ver cómo resuelve la popular ficción este imprevisto a través de FOX Life.