Las series, en cuarentena: Todas las ficciones que han suspendido sus rodajes por el coronavirus

La maquinaria del desarrollo audiovisual está en constante movimiento, pero, al igual que ha sucedido en el mundo del deporte, el brote de coronavirus ha echado el freno forzoso a un gran número de producciones. Tanto las series que afrontaban la recta final de sus rodajes como otras que estaban a punto de empezar a grabar, han tenido que suspender sus planes ante la pandemia global que nos rodea, que ya está afectando sobremanera a la industria del entretenimiento.

Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey'

A comienzos de marzo, cuando el COVID-19 ya empezaba a tener presencia en España, 'Sky Rojo', la nueva ficción de Álex Pina para Netflix, suspendió sus jornadas de grabación en Tenerife ante la aparición de los primeros casos de contagio en el archipiélago canario. Y a partir de ese momento, el número de producciones que han detenido las cámaras no ha parado de crecer, siendo representativo el caso de 'Riverdale', cuya cuarta entrega ha vivido un repentino frenazo al haber estado en contacto uno de los miembros de su equipo con alguien contagiado.

En Estados Unidos, donde buena parte de las series en emisión están cerca de finalizar su fase de producción, los estudios han reaccionado prácticamente al unísono. Como informa Deadline, CBS TV Studios ha paralizado la grabación de la franquicia 'NCIS' y de otros títulos como 'The Good Fight'. En el caso de las ficciones que tan solo tenían que grabar uno o dos episodios más para culminar sus rodajes, se está valorando recortar la suma de capítulos y cerrar con el último rodado.

Parón generalizado

A esa oleada de prevención también se ha sumado ABC con la detención de 'Anatomía de Grey', que, siguiendo la petición del alcalde de Los Ángeles de evitar reuniones de más de cincuenta personas, ha detenido su rodaje durante, al menos, dos semanas. De la misma manera, Universal ha congelado la producción de la franquicia 'Chicago' y otras ficciones, así como ha decidido aplazar el arranque del rodaje de 'Little America', 'Muñeca rusa' y 'Rutherford Falls'.

En Praga, donde 'The Falcon and The Winter Soldier' tuvo que dejar de rodar esta semana, también se ha detenido la producción de la segunda temporada de 'Carnival Row', como ha confirmado su protagonista, Orlando Bloom, a través de Instagram. En el mundo del streaming también cabe destacar las paralizaciones temporales de 'Grace and Frankie' o 'The Morning Show'. Y para estar al tanto de todas las series que se han visto afectadas por el coronavirus, hemos elaborado esta lista en constante actualización:

Rodajes de series suspendidos por el coronavirus

- 'Sky Rojo' (Netflix)

- 'Grace and Frankie' (Netflix)

- 'Muñeca rusa' (Netflix)

- 'The Falcon and the Winter Soldier' (Disney+)

- 'Little America' (Apple TV+)

- 'Foundation' (Apple TV+)

- 'The Morning Show' (Apple TV+)

- 'Anatomía de Grey' (ABC)

- 'NCIS' (CBS)

- 'NCIS: Los Ángeles' (CBS)

- 'NCIS: New Orleans' (CBS)

- 'FBI' (CBS)

- 'Bull' (CBS)

- 'Chicago Fire' (NBC)

- 'Chicago P.D.' (NBC)

- 'Chicago Med' (NBC)

- 'New Amsterdam' (NBC)

- 'Dinastía' (The CW)

- 'Riverdale' (The CW)

- 'Carnival Row' (Amazon Prime Video)

- 'The Good Fight' (CBS All Access)

- 'Rutherford Falls' (Peacock)

- 'Angelyne' (Peacock)