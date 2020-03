'Estación 19' renueva por una cuarta temporada en ABC

ABC está rentabilizando al máximo el universo de 'Anatomía de Grey'. A lo largo de la presente temporada, el longevo drama médico ha encontrado una compañera de viaje inmejorable en su spin-off, 'Estación 19', con el que ha vivido múltiples cruces, beneficiándose ambas de esa coexistencia, cuyos buenos resultados han llevado a la cadena de Disney a encargar más aventuras de los bomberos de Seattle.

Danielle Savre en 'Estación 19'

Como señala Deadline, 'Estación 19' ha sido renovada por una cuarta temporada, por lo que volverá a ser uno de los referentes de la parrilla de ABC a lo largo de la temporada 2020-2021. Y es que actualmente, el spin-off es el producto estrella de la televisión estadounidense en el arranque del prime time de los jueves, y la estrategia perfecta de ABC para abrir boca antes de la emisión semanal de 'Anatomía de Grey'.

Con el objetivo de entrelazar ambas series, la showrunner de 'Anatomía de Grey', Krista Vernoff, tomó las riendas de 'Estación 19' desde el arranque de su tercera entrega. Desde entonces, se han convertido en habituales los crossovers entre sus personajes, ampliando el catálogo de tragedias que pueden acontecer en este universo compartido, que se prolongará al menos durante otro año, ya que la serie matriz también contará con, al menos, otra temporada.

Buques insignia

Esta renovación sigue los pasos de 'The Good Doctor', que también ha recibido el encargo de nuevos episodios por parte de una ABC que cuenta con varios caballos ganadores, por los cuales tendrá que seguir apostando con fuerza tras la retirada de otros, como 'Modern Family' o 'How to Get Away With Murder'. Por el momento, la renovación de 'Los Conner' se mantiene en el aire, a la espera de que su elenco llegue a un nuevo acuerdo para prolongar su implicación en la sitcom.