'And Just Like That...' renueva por una segunda temporada en HBO Max

Las reflexiones de Carrie han vuelto con fuerza. Tras convertirse en el primer gran éxito original de HBO en la década de los noventa, 'Sexo en Nueva York' tomaba el pulso al público actual con su secuela, 'And Just Like That...'. Los personajes inspirados en la obra de Candace Bushnell saltaron a HBO Max a finales de 2021, y el impacto de este regreso ha sido tal que la plataforma de WarnerMedia ha decidido prolongar la nueva etapa.

Sarah Jessica Parker en 'And Just Like That...'

Como ha confirmado el servicio digital, 'And Just Like That...' ha sido renovada por una segunda temporada tras establecerse como el estreno más visto de un Max Original hasta la fecha. Por lo tanto, este encargo no es ninguna sorpresa. De hecho, Casey Bloys, responsable de contenidos de HBO y HBO Max, ya anticipaba este movimiento a Variety en febrero: "Estamos encantados con el rendimiento de la serie y Michael Patrick King y Sarah Jessica Parker están hablando para asegurarse de que hay una dirección creativa que les atraiga".

Ahora, con la segunda temporada ya confirmada, el equipo se ha mostrado entusiasmado. "Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores", ha declarado King, showrunner del proyecto, que en su primera temporada retomaba las tramas de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis).

Otro momento vital

A diferencia de la realidad mostrada en la serie original, más relacionada con las vicisitudes de la treintena, el revival acompaña a las protagonistas cuando ya han cumplido cincuenta años. Pese a ese salto, la amistad sigue estando en el centro de todo, y se mantendrá en una segunda entrega que expandirá el mundo de la franquicia tras las seis temporadas de 'Sexo en Nueva York' y las dos películas que pasaron por las salas de cine.