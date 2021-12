La conocida marca de material deportivo respondió a la polémica con un divertido anuncio protagonizado por Chris Noth.

Chris Noth protagoniza una campaña de la marca Peloton provocado por una polémica escena de la secuela de 'Sexo en Nueva York'. Se trata del primer episodio, en el que uno de los personajes emblemáticos, Mr. Big, muere a causa de un infarto mientras practica deporte. El personaje al que da vida el actor estadounidense murió en 'And Just Like That...' sobre una bicicleta de Peloton, lo que se convirtió en una improvisada y mala publicidad para dicha marca.

Tras lo ocurrido, la empresa de deporte tuvo que ponerse manos a la obra para solucionar la "mala imagen" que dicha escena había dado a su marca, por lo que rápidamente decidieron crear un anuncio para suavizar la situación. Para sorpresa de los espectadores, North reaparece vivito y coleando en dicho anuncio, además habla de un nuevo comienzo. La estrategia publicitaria habría sido resucitar al señor Big, tal y como anuncia el título de la campaña: "Está vivo". Además, el actor de la ficción llega incluso a bromear con su muerte y durante una conversación propone a su acompañante echar otra carrera. También, presume de sentirse bien e incluso llega a decir, entre risas, que "la vida es demasiado corta". Parece que Peloton ha decidido tirar de humor para solventar dicho asunto.

Sin embargo, tras la emisión de dicho capitulo se creó un gran revuelo mediático que obligó a la conocida marca a pronunciarse. Peloton comentó que la muerte del personaje no estaba relacionada con ellos ni con el hecho de hacer deporte sino que había sido provocada por otros factores: "Estoy segura de que los fans de SATC, como yo, están tristes por la noticia de que el Sr. Big muere de un ataque al corazón", señaló la doctora Suzanne Steinbaum, miembro del consejo asesor de salud y bienestar de Peloton. Asimismo, continuó diciendo: "El señor Big estaba en grave riesgo, ya que tuvo un evento cardíaco previo en la temporada 6", sentenció. Por último, la empresa tuvo grandes pérdidas económicas al desplomarse su valor en bolsa; cayó un 11,3%.