Después de que Mr. Big, al que encarna Chris Noth en 'Sexo en Nueva York', falleciese en la reciente secuela 'And Just Like That...', el personaje debía aparecer en el final de temporada. El marido de la protagonista se le aparecería cuando esta acude a esparcir sus cenizas por el río Sena. Sin embargo, tras los últimos escándalos, HBO Max ha decidido prescindir de estas escenas.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth, en 'And Just Like That...'

Tal y como anunciaba TVLine, Mr. Big ya no formará parte del final de la secuela tras las acusaciones vertidas sobre el actor. El 16 de diciembre de 2021, dos mujeres declaraban a Hollywood Reporter que habían sido agredidas sexualmente por Noth; una en 2004 y la otra en 2015. "Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. (...) Los encuentros fueron consensuados", se defendió a través de un comunicado.

Días más tarde, una tercera mujer se sumó a las acusaciones de abusos sexuales, pero el actor volvió a negarlo. "Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. (...) Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello", afirmó Sarah Jessica Parker en un escrito firmado junto a sus compañeras Cynthia Nixon y Kristin Davis.

La industria toma medidas

Tres semanas después de que el escándalo saliese a la luz, y a pesar de que el protagonista se ha encargado de negarlo todo, su representante decidió abandonarlo a su suerte. Además, no solo ha sido vetado en 'And Just Like That...', sino que la CBS se ha encargado de despedirlo, por lo que no aparecerá más en 'The Equalizer'.