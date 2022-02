La producción contará con entrevistas a los actores y una recopilación de anécdotas.

HBO Max

Después de seis temporadas y dos películas de 'Sexo en Nueva York', su precuela fue un sueño hecho realidad para los fans. En 2021 veía la luz 'And Just Like That...', donde los espectadores pudieron ver cómo las protagonistas afrontaban su entrada en los cincuenta. Ahora, con el capítulo final del reboot a la vuelta de la esquina, HBO Max ha anunciado el estreno de su documental, donde se podrá disfrutar del making of.

El documental se estrenará el día 3 de febrero, es decir, fecha en que se estrena el último capítulo de la secuela. Dirigido por Fabien Constant, la producción ejecutiva recae sobre Sarah Jessica Parker, Alison Benson, Lydia Tenaglia y Chris Collins. Los fans podrán conocer cómo se desarrollan los rodajes o, incluso, la elaboración de los guiones y su posterior lectura con los actores.

Las entrevistas son el plato fuerte de la producción, ya que cuenta con las declaraciones de las tres protagonistas: Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Además, otros miembros del equipo, como los estilistas, resolverán muchas dudas. Y es que la moda, siguiendo con la línea del universo de 'Sexo en Nueva York', estará también muy presente en el documental. Sin embargo, habrá que ver si abordan algunos temas escabrosos, como el caso de Chris Noth, cancelado de la precuela por las acusaciones de abusos sexuales.